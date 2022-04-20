Оккупанты сбрасывают сверхтяжелые авиабомбы, сотни людей под завалами: какая ситуация в Мариуполе 20 апреля

Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. 95% города разрушены российскими оккупантами. Там нет света, воды, отопления, связи, продуктов. Сколько человек остается в городе – неизвестно.

ТСН.ua собрал все, что происходило в Мариуполе за прошедшие сутки, 19 апреля.

Российские оккупанты нанесли удары по "Азовстали"

Российские оккупанты нанесли удары по "Азовстали" в Мариуполе сверхтяжелыми авиабомбами. В настоящее время завод разбомблен и практически полностью уничтожен, сообщил заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламарь. По его словам, оккупанты сбрасывали на "Азовсталь" сверхмощные бомбы. Под завалами сейчас "очень много людей".

Сотни людей остаются под завалами завода "Азовсталь"

"Под завалами есть погибшие ребята, есть бойцы которые ранены, есть возможно и гражданские, до которых мы сейчас не можем добраться. Также импровизированые наши полевые госпитали, тоже под завалами", — рассказывает заместитель командира полка "Азов", позывной "Калина".

Он отмечает, что не знают точного количества. "Поскольку постоянные бомбардировки, постоянные завалы, нет нормальной связи. И мы не можем попасть в некоторые места и сказать какие-то конкретные цифры. Мы знаем точно, что это сотни людей, среди которых большое количество детей, это и грудные дети, которые находятся здесь и еще ранены", — добавляет "Калина".

скриншот с видео

Если оккупанты возьмут под контроль Мариуполь, мирных переговоров больше не будет — Арестович

Советник главы офиса президента Алексей Арестович отметил, что в случае взятия оккупантами контроля над Мариуполем мирных переговоров с Россией может больше не быть. Арестович заявил, что в таком случае главной целью для Украины станет полное уничтожение врага.

Ситуация в Мариуполе все усложнила: Подоляк не прогнозирует, когда будут следующие переговоры с Россией

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк не берется прогнозировать, когда состоится следующий раунд прямых переговоров с Россией по поводу войны. Дело в том, что РФ сделала серьезную ставку во второй этап войны против Украины, заявил Подоляк.

Советник главы ОП отметил, что ситуация в Мариуполе сделала переговорный процесс с Россией еще сложнее. Поэтому сейчас сложно говорить, когда будут возможны следующие прямые мирные переговоры с РФ, сказал Подоляк.

Associated Press

Путин устраивает в Мариуполе вторую Чечню – посольство США

По данным по состоянию на 18 апреля, российские оккупанты удерживают в "фильтрационных" лагерях по линии Мангу-Никольске-Ялта не менее 27 тысяч человек. Об этом идет речь в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

По меньшей мере, 20 тысяч человек содержатся россиянами для "фильтрации" на юго-западе от Мариуполя. Еще от 5 тысяч до 7 тысяч человек находятся в лагере возле села Безименное в Донецкой области, их оккупанты планируют депортировать из Украины на территорию РФ.

Оккупанты под видом помощи в поиске пропавших мариупольцев собирают информацию для фильтрации

В блокадном Мариуполе российские оккупанты под видом помощи в поиске пропавших людей собирают информацию, чтобы проводить мероприятия по фильтрации в городе. Оккупанты создали чаты, Telegram-каналы, группы в социальных сетях, которые якобы помогают в поиске пропавших людей в городе. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Уравнять все с землей": СБУ перехватила разговор оккупантов, который хвастается массовыми убийствами в Мариуполе

СБУ перехватила разговор российского оккупанта, заявляющего, что на "Азовсталь" в Мариуполе сбросят мощные бомбы, чтобы убить всех жителей города. Российские убийцы обсуждают, что государство-оккупант планирует сбросить на завод трехтонные бомбы, чтобы убить всех людей.

Мариупольцев, оказавшихся в руках оккупантов, пытаются депортировать или мобилизовать в войска захватчиков

Российские военные блокируют любые попытки организовать гуманитарные коридоры и спасти наших людей. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Местных жителей, оказавшихся в руках оккупантов, пытаются депортировать или даже мобилизовать в оккупационные войска. Судьба как минимум десятков тысяч мариупольцев, ранее перемещенных на территорию, подконтрольную России, неизвестна.

К сожалению, мы не слышим ответа от России на предложение обмена, которое может позволить спасти мирных жителей и защитников Мариуполя. И на это молчание следует обратить внимание всем, кто был или может быть связан с Россией. Когда будет разрешаться ваша судьба, в Москве будут молчать. Это показательно. И это самый лучший аргумент, чтобы не связываться с Российской Федерацией", — заявил Зеленский.

20 апреля в Мариуполе будет работать гуманитарный коридор

В среду, 20 апреля, в Мариуполе будет работать гуманитарный коридор для эвакуации мирного населения. Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Сбор в Мариуполе сегодня, 20 апреля, с 14:00 на пересечении улиц Таганрогской и 130-й Таганрогской дивизии. Колонна будет двигаться по маршруту: Мариуполь-Мангуш-Бердянск-Токмак-Орихов-Запорожье.

Воруют бытовую технику и вывозят в Россию: в Мариуполе оккупанты проникают в уцелевшие квартиры

Российские оккупанты начали новую волну мародерства в блокадном Мариуполе. Захватчики страны-террориста России проникают в уцелевшие в результате атак квартир. Из жилищ мариупольцев выносят уцелевшее имущество. Главная цель россиян – бытовая техника. Впоследствии все украденное вывозят в Россию, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

gettyimages.com

Напомним, ведущие ТСН на 1+1 Наталья Мосейчук и Наталья Островская побеседовали с известным шоуменом и блогером Андреем Бедняковым. Речь шла о родном для него Мариуполе, который уже почти два месяца безжалостно обстреливают российские оккупанты и не дают гражданскому населению эвакуироваться.

Военный глава Мариуполя сообщил, сколько людей планируют эвакуировать "зеленым" коридором 20 апреля

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