Оккупанты сбрасывают сверхтяжелые авиабомбы, сотни людей под завалами: какая ситуация в Мариуполе 20 апреля

Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. 95% города разрушены российскими оккупантами. Там нет света, воды, отопления, связи, продуктов. Сколько человек остается в городе – неизвестно.
ТСН.ua собрал все, что происходило в Мариуполе за прошедшие сутки, 19 апреля.
- Российские оккупанты нанесли удары по "Азовстали"
Российские оккупанты нанесли удары по "Азовстали" в Мариуполе сверхтяжелыми авиабомбами. В настоящее время завод разбомблен и практически полностью уничтожен, сообщил заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламарь. По его словам, оккупанты сбрасывали на "Азовсталь" сверхмощные бомбы. Под завалами сейчас "очень много людей".
- Сотни людей остаются под завалами завода "Азовсталь"
"Под завалами есть погибшие ребята, есть бойцы которые ранены, есть возможно и гражданские, до которых мы сейчас не можем добраться. Также импровизированые наши полевые госпитали, тоже под завалами", — рассказывает заместитель командира полка "Азов", позывной "Калина".
Он отмечает, что не знают точного количества. "Поскольку постоянные бомбардировки, постоянные завалы, нет нормальной связи. И мы не можем попасть в некоторые места и сказать какие-то конкретные цифры. Мы знаем точно, что это сотни людей, среди которых большое количество детей, это и грудные дети, которые находятся здесь и еще ранены", — добавляет "Калина".
- Если оккупанты возьмут под контроль Мариуполь, мирных переговоров больше не будет — Арестович
Советник главы офиса президента Алексей Арестович отметил, что в случае взятия оккупантами контроля над Мариуполем мирных переговоров с Россией может больше не быть. Арестович заявил, что в таком случае главной целью для Украины станет полное уничтожение врага.
- Ситуация в Мариуполе все усложнила: Подоляк не прогнозирует, когда будут следующие переговоры с Россией
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк не берется прогнозировать, когда состоится следующий раунд прямых переговоров с Россией по поводу войны. Дело в том, что РФ сделала серьезную ставку во второй этап войны против Украины, заявил Подоляк.
Советник главы ОП отметил, что ситуация в Мариуполе сделала переговорный процесс с Россией еще сложнее. Поэтому сейчас сложно говорить, когда будут возможны следующие прямые мирные переговоры с РФ, сказал Подоляк.
- Путин устраивает в Мариуполе вторую Чечню – посольство США
По данным по состоянию на 18 апреля, российские оккупанты удерживают в "фильтрационных" лагерях по линии Мангу-Никольске-Ялта не менее 27 тысяч человек. Об этом идет речь в сообщении посольства США в Украине в Twitter.
По меньшей мере, 20 тысяч человек содержатся россиянами для "фильтрации" на юго-западе от Мариуполя. Еще от 5 тысяч до 7 тысяч человек находятся в лагере возле села Безименное в Донецкой области, их оккупанты планируют депортировать из Украины на территорию РФ.
- Оккупанты под видом помощи в поиске пропавших мариупольцев собирают информацию для фильтрации
В блокадном Мариуполе российские оккупанты под видом помощи в поиске пропавших людей собирают информацию, чтобы проводить мероприятия по фильтрации в городе. Оккупанты создали чаты, Telegram-каналы, группы в социальных сетях, которые якобы помогают в поиске пропавших людей в городе. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
- "Уравнять все с землей": СБУ перехватила разговор оккупантов, который хвастается массовыми убийствами в Мариуполе
СБУ перехватила разговор российского оккупанта, заявляющего, что на "Азовсталь" в Мариуполе сбросят мощные бомбы, чтобы убить всех жителей города. Российские убийцы обсуждают, что государство-оккупант планирует сбросить на завод трехтонные бомбы, чтобы убить всех людей.
- Мариупольцев, оказавшихся в руках оккупантов, пытаются депортировать или мобилизовать в войска захватчиков
Российские военные блокируют любые попытки организовать гуманитарные коридоры и спасти наших людей. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Местных жителей, оказавшихся в руках оккупантов, пытаются депортировать или даже мобилизовать в оккупационные войска. Судьба как минимум десятков тысяч мариупольцев, ранее перемещенных на территорию, подконтрольную России, неизвестна.
К сожалению, мы не слышим ответа от России на предложение обмена, которое может позволить спасти мирных жителей и защитников Мариуполя. И на это молчание следует обратить внимание всем, кто был или может быть связан с Россией. Когда будет разрешаться ваша судьба, в Москве будут молчать. Это показательно. И это самый лучший аргумент, чтобы не связываться с Российской Федерацией", — заявил Зеленский.
- 20 апреля в Мариуполе будет работать гуманитарный коридор
В среду, 20 апреля, в Мариуполе будет работать гуманитарный коридор для эвакуации мирного населения. Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Сбор в Мариуполе сегодня, 20 апреля, с 14:00 на пересечении улиц Таганрогской и 130-й Таганрогской дивизии. Колонна будет двигаться по маршруту: Мариуполь-Мангуш-Бердянск-Токмак-Орихов-Запорожье.
- Воруют бытовую технику и вывозят в Россию: в Мариуполе оккупанты проникают в уцелевшие квартиры
Российские оккупанты начали новую волну мародерства в блокадном Мариуполе. Захватчики страны-террориста России проникают в уцелевшие в результате атак квартир. Из жилищ мариупольцев выносят уцелевшее имущество. Главная цель россиян – бытовая техника. Впоследствии все украденное вывозят в Россию, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Напомним, ведущие ТСН на 1+1 Наталья Мосейчук и Наталья Островская побеседовали с известным шоуменом и блогером Андреем Бедняковым. Речь шла о родном для него Мариуполе, который уже почти два месяца безжалостно обстреливают российские оккупанты и не дают гражданскому населению эвакуироваться.
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