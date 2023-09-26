Оккупанты сбросили 20 управляемых авиабомб на Херсонщину: есть погибшие

За прошедшие сутки российская оккупационная армия совершила пять авиационных ударов по Херсонской области. На мирные населенные пункты россияне сбросили 20 управляемых авиабомб.

Об этом сообщили Силы обороны юга.

Оккупанты нанесли авиаудары в районы населенных пунктов Бериславского района: Берислав, Бургунка, Одрадокаменка, Львов и Ольговка.

В результате вражеских атак погибли трое гражданских жителей. Один человек получил ранения. Разрушены здания ЖЭКа, детского сада, лицея, столовой, частного предприятия и трансформатор на его территории. Повреждены более 10 жилых домов.

Как сообщалось, 24 сентября российские войска дважды ударили управляемыми авиабомбами по Херсону. Один из снарядов попал на территорию промышленного предприятия.

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