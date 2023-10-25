Оккупанты сбросили авиабомбу на Херсонщину: есть жертва

Российские войска утром 25 октября сбросили авиабомбу на Берислав Херсонской области, убив мужчину.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По данным Прокудина, около 07:20 российские оккупанты сбросили управляемую авиабомбу на жилой квартал Берислава и попали по дому.

В результате авиаудара смертельные ранения получил 42-летний мужчина.

Напомним, утром 25 октября под вражеским огнем находился и Херсон. Россияне устроили обстрел с левобережья реки Днепр.

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