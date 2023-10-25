Оккупанты сбросили авиабомбу на Херсонщину: есть жертва

Захватчики устроили авиаудар по обычному жилому дому.
Российские войска утром 25 октября сбросили авиабомбу на Берислав Херсонской области, убив мужчину.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
По данным Прокудина, около 07:20 российские оккупанты сбросили управляемую авиабомбу на жилой квартал Берислава и попали по дому.
В результате авиаудара смертельные ранения получил 42-летний мужчина.
Напомним, утром 25 октября под вражеским огнем находился и Херсон. Россияне устроили обстрел с левобережья реки Днепр.
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