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Оккупанты сбросили авиабомбу на Херсонщину: есть жертва

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
1578
Время на прочтение
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Оккупанты сбросили авиабомбу на Херсонщину: есть жертва

Российская авиабомба/Иллюстративное фото / Фото: Facebook/ ГСЧС Украины

Захватчики устроили авиаудар по обычному жилому дому.

Российские войска утром 25 октября сбросили авиабомбу на Берислав Херсонской области, убив мужчину.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По данным Прокудина, около 07:20 российские оккупанты сбросили управляемую авиабомбу на жилой квартал Берислава и попали по дому.

В результате авиаудара смертельные ранения получил 42-летний мужчина.

Напомним, утром 25 октября под вражеским огнем находился и Херсон. Россияне устроили обстрел с левобережья реки Днепр.

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Дата публикации
Просмотры
1578
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