Оккупанты сбросили авиабомбу на Константиновку: раненый ребенок

К счастью, травмы у 13-летнего парня легкие – ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Российские оккупанты в субботу, 30 сентября, сбросили авиабомбу на Константиновку. В результате вражеской атаки в городе ранен ребенок.

Об этом сообщил и.о. начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз в Telegram.

На Константиновку враг сбросил управляемую авиабомбу

По данным Мороза, на Константиновку россияне сбросили управляемую авиабомбу. В результате чего был ранен 13-летний ребенок.

"К счастью, травмы у парня легкие — ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. В результате удара повреждены 17 частных домов, многоэтажка, предприятие, линия электропередач и два автомобиля", — пояснил он.

Удар по Очеретяному

В Очеретяном под удар попало предприятие, от обстрела загорелась сухая трава. В Новоселовке Первой российская артиллерия устроила по школе — снаряд попал в крышу, повреждено несколько классных комнат. Также пострадала трансформаторная подстанция — без электричества осталось пять сел общины.

Российские обстрелы не прекращаются ни на день – враг целенаправленно бьет по гражданским.

Напомним, в Донецкой области погиб фотограф и воин-добровольец из Лос-Анджелеса Владимир Миронюк.

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