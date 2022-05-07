Оккупанты сбросили авиабомбу на школу в Белогоровке вблизи Лисичанска: там было 90 человек

Оккупанты сбросили авиабомбу на школу в Белогоровке вблизи Лисичанска: там было 90 человек

Российские оккупанты сбросили на школу в Белогоровке (Луганская область) авиабомбу, в то время как там скрывались местные жители.

В подвале школы во время удара находились около 90 человек.

Об этом рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

По его словам, в последнюю неделю Белогоровка – село близ Лисичанска – горячая точка. Россияне пытаются там совершить прорыв, идут постоянные бои.

"Сегодня российские убийцы "воевали" с безоружными мирными жителями. Рашисты сбросили авиабомбу на школу, в которой пряталась почти все село. Все, кто не успел эвакуироваться. После попадания в клуб, подвал школы был единственным местом спасения, но россияне забрали у людей и этот шанс", — написал Гайдай.

Глава ОВА сообщил, что в школе на время удара находились около 90 человек. Около 30 человек уже спасли из-под завалов. Спасательная операция продолжается.

Напомним, что россияне накрыли "Градом" Приволье: погибли двое детей, еще двое и одна женщина были ранены.

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