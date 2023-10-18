Оккупанты сбросили авиабомбы на Херсонщину – есть жертва (фото)

В результате очередной атаки РФ по Херсонщине есть жертва среди гражданских.

Оккупационная армия РФ в ночь на 18 октября, около 01:15, в очередной раз обстреляла Бериславский район в Херсонской области. Предварительно атака совершена управляемыми авиабомбами – в результате удара погиб мужчина.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.

"Враг попал по территории частного домовладения. От полученных ранений погиб хозяин, находившийся во дворе. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Последствия удара РФ авиабомбой по Херсону / Фото: Прокуратура Херсонской области

Последствия удара РФ авиабомбой по Херсону / Фото: Прокуратура Херсонской области

При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры и следователи проводят первоочередные следственные действия и документируют последствия вооруженной агрессии России.

Напомним, ТСН.ua собрал все, что известно о последствиях ракетного удара по Запорожью и жертвам (фото, видео).

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