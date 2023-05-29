Оккупанты сбросили авиабомбы на Торецк – погиб человек, еще восемь ранены (фото)

Авиабомбы упали на административное здание и АЗС Торецка.

В понедельник 29 мая, около 11:30, российская оккупационная армия сбросила авиабомбы на город Торец Донецкой области. Одна из них попала в АЗС – погиб мужчина.

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

Кроме того, по предварительным данным, получили ранения разной степени тяжести восемь гражданских.

Вторая бомба упала на административное здание. От взрыва получил телесные повреждения местный житель.

Также повреждены помещения АЗС, банка, учебного заведения и автомобильного транспорта. В настоящее время на местах работают спасатели и правоохранители. Окончательное количество жертв устанавливается.

На Торецк сбросили авиабомбы.

На Торецк сбросили авиабомбы.

На Торецк сбросили авиабомбы.

Напомним, Залужный назвал количество сбитых ракет во время второго за сутки удара по Украине.

Читайте также: