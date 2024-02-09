Оккупанты сбросили дрон на автомобиль: на Херсонщине заживо сгорели женщины (фото)

В Херсонской области, близ Берислава, в результате атаки российскими войсками из дрона по автомобилю погибли две женщины.

Об этом в Telegram сообщил глава Бериславского РВА Владимир Литвинов.

Это произошло 8 февраля 2024 года около 16:00. Правоохранители обнаружили горевший на автодороге близ Берислава автомобиль. Внутри автомобиля находились тела двух погибших.

По данным Литвинова, это жительницы Казацкого, женщины 43 и 58 лет.

Фото: Прокуратура Херсонской области

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, 5 февраля во время вражеской атаки по Херсону в машине сгорели мужчины.

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