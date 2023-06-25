Оккупанты сбросили химический снаряд на позиции ВСУ, но не учли один нюанс — пресс-секретарь Сил обороны

На Марьинском направлении в Донецкой области российские оккупационные войска применили против ВСУ химический боеприпас. Однако при этом оккупанты не учли направления дувшего в их же сторону ветра.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона в воскресенье, 25 июня.

“Зафиксирован факт сброса на одну из позиций запрещенного химического боеприпаса – аэрозольного, удушающего действия. Ветер был в сторону противника”, — сказал он.

Валерий Шершень добавил, что за сутки на Марьинском направлении произошло 13 боевых столкновений во время попыток российских подразделений атаковать позиции Сил обороны.

Враг совершил более 440 обстрелов из танков, реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии.

Под артиллерийскими обстрелами находились населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Победа, Георгиевка, Курахово и Алексеевка.

Напомним, ночь на 24 июня из-под Марьинки Донецкой области, где Силы обороны Украины противостоят российским захватчикам, пытались втихаря отступить подразделения чеченского батальона "Ахмат-Восток".

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