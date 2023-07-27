Оккупанты сбросили на Харьковщину авиабомбу: жуткие кадры последствий

К сожалению, из-за атаки погибла женщина 74 лет и есть пострадавшие.
Минувшей ночью, 26 июля, россияне нанесли ракетный удар управляемой авиабомбой КАБ-250 по пгт Ковшаровка Купянского района Харьковской области.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Авиабомба попала рядом с 5-этажным жилым домом. Дом поврежден, в одной из квартир обрушилась стена. Также поврежден соседний 9-этажный дом.
К сожалению, погибла женщина 74 лет и есть пострадавшие. Это женщины 35, 81 и 71 лет и 74-летний мужчина, их состояние — среднее.
Также ночью зафиксировано попадание ракетой С-300 в нежилое здание в пгт Большой Бурлук Купянского района. Здание получило повреждения, произошел пожар.
"За прошедшие сутки российские захватчики из артиллерии, минометов и другого оружия обстреливали населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов. Произошли лесные пожары, в с. Ивашки Богодуховского района минометным обстрелом повреждено. обстрелом поврежден объект критической инфраструктуры. Без пострадавших", — резюмировал председатель ОВА.
Как сообщалось ранее, в ВСУ предупреждают о новых атаках россиян. Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк призвала украинцев быть внимательными к тревогам в ближайшие дни.
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