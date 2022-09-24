Оккупанты сбросили на позиции ВСУ контейнеры с ядом — ОК "Юг"

Потерь и критических состояний среди украинских военных нет.

Российские захватчики с помощью беспилотника сбросили на боевые позиции украинских военных контейнеры с ядовитым веществом.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" по итогам текущей оперативной обстановки на юге Украины за 23 сентября.

"С использованием беспилотного летательного аппарата на наши боевые позиции сброшены контейнеры с ядовитым веществом, вероятно – хлорпикриновая граната К-51. Боевые медики сработали четко, потерь и критических состояний нет", — говорится в сообщении.

ВСУ также провели подготовительную работу по выявлению пунктов управления, мест сосредоточения вражеского вооружения и техники, установлению мест подтягивания резерва, в том числе и по железной дороге по направлению временно оккупированного Крыма. Над этими объектами устанавливается огневой контроль.

Напомним, в Мелитополе "кадыровцы" захватили склад сельскохозяйственной техники.

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