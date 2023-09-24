Оккупанты сбросили управляемые авиабомбы в направлении Змеиного — Силы обороны юга

В ночь на 24 сентября оккупанты трижды сбросили управляемые авиабомбы (КАБ) в направлении острова Змеиный.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

"В море враг также пытается обострять обстановку. Трижды применял авиацию в направлении Змеиного, сбросив 4 управляемых авиабомба", — получили в сообщении без подробностей.

Кроме того, корабельная группировка вражеского флота развернута в количестве 8 единиц в Черном и 1 – в Азовском морях.

"Ракетоносители, выходившие вчера на дежурство, с вечера заведены в пункты базирования. Но уровень ракетной угрозы остается высоким", — подчеркнули в сообщении.

Напомним, на днях россияне атаковали остров Змеиный, когда там находилась съемочная группа ТСН. Целью ударов окупантов были катера, их порубило обломками.

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