Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль: есть раненые, среди которых подросток

Пострадала семья: 41-летний мужчина, 40-летняя женщина и их 15-летний сын получили взрывные и черепно-мозговые травмы.

Под удар российского беспилотника в Киндейке под Херсоном попала семья. Среди пострадавших – подросток.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

"Около пяти часов вечера оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль, в котором находились три человека. 41-летний мужчина, 40-летняя женщина и их 15-летний сын получили взрывные и черепно-мозговые травмы", – говорится в сообщении.

Всех пострадавших бригада "скорой" доставила в больницу. В настоящее время они находятся под наблюдением медиков.

Напомним, в Херсоне россияне сбросили взрывчатку с дрона на людей: погиб мужчина.

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