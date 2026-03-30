ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
106
Время на прочтение
2 мин

Оккупанты считают убытки: Генштаб подтвердил поражение комбината в Алчевске

Силы обороны Украины нанесли серию ударов по временно оккупированным территориям.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
ВСУ уничтожают врага на нашей земле

ВСУ уничтожают врага на нашей земле / © Associated Press

Подразделения Сил обороны Украины нанесли ряд ударов по военным и промышленным объектам России и на временно оккупированных территориях. Среди пораженных целей — пусковая установка ЗРК С-400, металлургический комбинат и военный эшелон.

Об этом сообщили в Генштабе.

«В районе села Гвардейское (ВОТ АР Крым) подтверждено поражение дорогостоящей пусковой установки из состава зенитного ракетного комплекса С-400 „Триумф“. На временно оккупированной Луганщине поражен Алчевский металлургический комбинат, задействованный в производстве боеприпасов большого калибра. На территории предприятия зафиксирован масштабный пожар», — говорится в сообщении.

Среди прочего — в районе поселка Новосветловка (ТОТ Луганской области), зафиксированы попадания в военный эшелон оккупантов.

Кроме того, за прошедшие сутки нанесена серия поражений по пунктам управления и районам сосредоточения живой силы агрессора:

  • в районе Гуляйполя Запорожской области поражен пункт управления БпЛА

  • в районе села Новая Таволжанка (Белгородская обл., РФ) зафиксировано поражение района сосредоточения живой силы противника

  • несколько скоплений личного состава врага поражены в районах населенных пунктов Березово Днепропетровской области, Басовка Сумской области и Гуляйполе Запорожье

Напомним, Силы обороны Украины поразили российский радиолокационный комплекс «Валдай» в районе Гвардейского на временно оккупированной территории АР Крым.

Кроме того, украинские силы поразили составы материально-технических средств противника в районах Рыбинского (ВОТ Донецкой области) и Новоселовки (ВОТ Запорожской области).

Также нанесено поражение района сосредоточения живой силы противника в районе Дорожного на временно оккупированной территории Донецкой области. Масштабы нанесенного ущерба и потери врага уточняются.

Дата публикации
Количество просмотров
106
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie