Оккупанты считают убытки: Генштаб подтвердил поражение комбината в Алчевске

ВСУ уничтожают врага на нашей земле / © Associated Press

Подразделения Сил обороны Украины нанесли ряд ударов по военным и промышленным объектам России и на временно оккупированных территориях. Среди пораженных целей — пусковая установка ЗРК С-400, металлургический комбинат и военный эшелон.

Об этом сообщили в Генштабе.

«В районе села Гвардейское (ВОТ АР Крым) подтверждено поражение дорогостоящей пусковой установки из состава зенитного ракетного комплекса С-400 „Триумф“. На временно оккупированной Луганщине поражен Алчевский металлургический комбинат, задействованный в производстве боеприпасов большого калибра. На территории предприятия зафиксирован масштабный пожар», — говорится в сообщении.

Среди прочего — в районе поселка Новосветловка (ТОТ Луганской области), зафиксированы попадания в военный эшелон оккупантов.

Кроме того, за прошедшие сутки нанесена серия поражений по пунктам управления и районам сосредоточения живой силы агрессора:

в районе Гуляйполя Запорожской области поражен пункт управления БпЛА

в районе села Новая Таволжанка (Белгородская обл., РФ) зафиксировано поражение района сосредоточения живой силы противника

несколько скоплений личного состава врага поражены в районах населенных пунктов Березово Днепропетровской области, Басовка Сумской области и Гуляйполе Запорожье

Напомним, Силы обороны Украины поразили российский радиолокационный комплекс «Валдай» в районе Гвардейского на временно оккупированной территории АР Крым.

Кроме того, украинские силы поразили составы материально-технических средств противника в районах Рыбинского (ВОТ Донецкой области) и Новоселовки (ВОТ Запорожской области).

Также нанесено поражение района сосредоточения живой силы противника в районе Дорожного на временно оккупированной территории Донецкой области. Масштабы нанесенного ущерба и потери врага уточняются.