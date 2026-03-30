Оккупанты считают убытки: Генштаб подтвердил поражение комбината в Алчевске
Силы обороны Украины нанесли серию ударов по временно оккупированным территориям.
Подразделения Сил обороны Украины нанесли ряд ударов по военным и промышленным объектам России и на временно оккупированных территориях. Среди пораженных целей — пусковая установка ЗРК С-400, металлургический комбинат и военный эшелон.
Об этом сообщили в Генштабе.
«В районе села Гвардейское (ВОТ АР Крым) подтверждено поражение дорогостоящей пусковой установки из состава зенитного ракетного комплекса С-400 „Триумф“. На временно оккупированной Луганщине поражен Алчевский металлургический комбинат, задействованный в производстве боеприпасов большого калибра. На территории предприятия зафиксирован масштабный пожар», — говорится в сообщении.
Среди прочего — в районе поселка Новосветловка (ТОТ Луганской области), зафиксированы попадания в военный эшелон оккупантов.
Кроме того, за прошедшие сутки нанесена серия поражений по пунктам управления и районам сосредоточения живой силы агрессора:
в районе Гуляйполя Запорожской области поражен пункт управления БпЛА
в районе села Новая Таволжанка (Белгородская обл., РФ) зафиксировано поражение района сосредоточения живой силы противника
несколько скоплений личного состава врага поражены в районах населенных пунктов Березово Днепропетровской области, Басовка Сумской области и Гуляйполе Запорожье
Напомним, Силы обороны Украины поразили российский радиолокационный комплекс «Валдай» в районе Гвардейского на временно оккупированной территории АР Крым.
Кроме того, украинские силы поразили составы материально-технических средств противника в районах Рыбинского (ВОТ Донецкой области) и Новоселовки (ВОТ Запорожской области).
Также нанесено поражение района сосредоточения живой силы противника в районе Дорожного на временно оккупированной территории Донецкой области. Масштабы нанесенного ущерба и потери врага уточняются.