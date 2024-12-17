Оккупанты сдают украинцам собственные позиции на Запорожском направлении — АТЕШ

Большое количество русских военнослужащих становятся частью партизанского движения.
В октябре агент партизанского движения "АТЕШ" в составе группировки войск "Восток" ВС РФ в Запорожской области передал данные о расположении командного пункта и размещении личного состава 147-го инженерно-саперного полка.
Об этом сообщили представители АТЕШ в Telegram.
"Полученная информация была оперативно передана Силам обороны Украины для дальнейшего реагирования и, наверное, помешает оккупантам в их попытках наступать на юге и востоке Украины", – говорится в сообщении.
По информации партизан, это подразделение было создано перед полномасштабным вторжением в Республике Бурятия и практически на 100% укомплектовано новыми образцами военной и специальной техники.
"Они отдают себе отчет в настоящих последствиях войны и желают лучшего будущего как для Украины, так и для самой России", — подытожили в АТЕШ.
Напомним, слухи о возможном наступлении российских захватчиков на Запорожье распространяются еще с марта и являются частью враждебной ИПСО.
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