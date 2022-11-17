Оккупанты семь раз обстреляли пограничники Сумщины из гранатометов, минометов, артиллерии и "Градов"

Под обстрел захватчиков попали три общины.
Российские кафиры семь раз обстреляли приграничья Сумской области из гранатометов, минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня "Град".
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
"Россияне в течение дня совершили семь обстрелов пограничья. При этом использовали гранатометы, минометы, артиллерию и "Грады", — отметил он.
В частности, под обстрел захватчиков попали три общины.
Так, в одно из пограничных сел Середино-Будской общины враг выпустил 15 мин. Без разрушений.
Кроме того, подверглись обстрелам 4 раза Зноб-Новгородская община.
"В 13 часов по пограничной российские военные ударили из "Градов". 10 "прилетов" по одному из сел и столько же по другому. Впоследствии почти одновременно были еще минометные обстрелы, артиллерийские и из гранатомета. Всего прогремели 11 взрывов на нашей территории. Без последствий", — рассказал Живицкий.
Также, по его данным, почти в 17:00 россияне обстреляли пограничную деревню Эсманьской общины из артиллерии (12 "прилетов"). По предварительным данным, обошлось без разрушений.
"На данный момент никаких ударных группировок или дополнительного скопления вражеских войск у границ Сумщины нет", — добавил глава ОВА.
Напомним, оккупанты за сутки нанесли по территории Украины 25 ракетных ударов.
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