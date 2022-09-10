Оккупанты сейчас бегут со своих позиций по многим направлениям — генерал-майор СБУ

Оккупанты бегут со своих позиций на многих направлениях. В частности, известно о покинутых россиянами населенных пунктах в Донецкой области.

Россияне отходят от населенных пунктов, которые они пытались завоевать месяцами.

Об этом в эфире телемарафона рассказал генерал-майор СБУ, бывший замглавы СБУ Виктор Ягун.

"Сегодня пришла информация о том, что враг начал убегать. Уже есть информация по нескольким городам и населенным пунктам в Донецкой области. То есть они (оккупанты – ред.) сейчас фактически отходят с тех позиций, которые они месяцами пытались захватить на другом берегу Северского Донца", – рассказал Ягун.

По его словам, сейчас происходит "достаточно интересная ситуация по всей линии фронта".

"В первую очередь понятно все, что вокруг Изюма. Если перебили основную железную дорогу, основную цепь логистики, которая шла из Воронежа напрямую через Купянск на Изюм, то эта группировка (целая армия там находится), им сейчас очень трудно что-то исправить и сохранить те позиции, на которых они надеялись находиться", — рассказал Ягун.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов заявил, что освобождение Купянска от оккупантов очень важно для ВСУ, поскольку это полностью перережет логистику изюмской группировки российских войск.

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