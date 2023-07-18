Оккупанты сгоняют студентов фейковых вузов в помощь автомобилистам на трассе в Крым

Это типичный сценарий российской власти – имитировать волонтерские движения, выборы и другие процессы, присущие развитым гражданским обществам.

Оккупанты начали сгонять молодежь Запорожской области, которая учится в фейковых местных вузах, чтобы та помогла автомобилистам в пробке на трассе в Крым.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

Все это представляется как инициатива молодежи, но на самом деле все псевдообщественные движения по типу молодая гвардия и другие оккупационные образования, к которым оккупанты записывают молодежь под разными предлогами, получили указание обеспечить массовку вдоль автодороги.

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Это типичный сценарий российской власти – имитировать волонтерские движения, выборы и другие процессы, присущие развитым гражданским обществом. В самой же России никакого гражданского общества не существует, а все "волонтеры" финансируются кремлем и отвечают за массовку.

Центр национального сопротивления призывает местную молодежь игнорировать такие процессы и не разрушать свою жизнь службой на окупантов.

Напомним, после взрывов на Крымском мосту с временно оккупированного полуострова начали массово бежать россияне. Пробки из машин с российскими номерами местами достигают десятков километров.

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