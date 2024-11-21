Оккупанты шантажируют украинцев, заставляя становиться донорами для армии кремля

Наблюдается очередная волна принудительной сдачи крови для солдат РФ среди бюджетников и социально уязвимого слоя населения временно оккупированных территорий Украины. Таким образом, россияне пытаются "спасать" бесконечный поток раненых российских оккупантов.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В Центре нацпротива отметили, что в захваченном Мариуполе коллаборанты составляют обязательные планы количества доноров среди педагогов, работников ЖКХ и граждан, получающих "субсидии". За невыполнение "плана" люди рискуют не получить выплаты.

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На ТОТ Херсонщины коллаборанты систематически организуют работников бюджетной сферы для сдачи крови. Для этого мобильный комплекс забора донорской крови ездит по районным центрам.

"Всех неравнодушных граждан призываем сообщать о тех, кто пошел на сотрудничество с врагом и поддерживает оккупационные войска московии по этой ссылке", – отметили в Центре национального сопротивления.

Напомним, россияне оккупировали Дальнее в Донецкой области. Динамика боев за село, к сожалению, последние дни была не в нашу пользу.

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