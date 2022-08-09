Оккупанты шли на штурм в районе Спирного и наступали в направлении Бахмута: Генштаб о ситуации на Донбассе

В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию о ситуации на Донбассе.

На Донбассе российские оккупанты продолжают массовые обстрелы украинских позиций и гражданской инфраструктуры по танкам и артиллерии, а также наносят авиаудары.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 9 августа.

На Донецком направлении россияне при поддержке авиации пытаются вести штурмовые действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Чтобы сковать действия наших подразделений и не допустить перегруппировки, враг продолжает систематические обстрелы позиций вдоль линии столкновения. Ведет перегруппировку подразделений Восточного военного округа, действующих в указанном направлении.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Маяков, Григоровки, Пискуновки, Верхнекаменского, Платоновки и Серебрянки, а также авиаудар возле Григоровки.

На Бахмутском направлении оккупанты задействовали для огневого поражения артиллерию и танки в районах Бахмута, Константиновки, Соледара, Зайцево, Торецка, Яковлевки, Белогоровки, Покровского, Кодемы и Майорска.

Захватчики нанесли авиационные удары вблизи Вершины, Веселой Долины, Зайцево, Дачи, Бахмута, Яковлевки и Спирного.

Враг пошел на штурм в районе Спирного. Оккупанты попали под кинжальный огонь украинских воинов и хаотично отступили.

Россияне пытались задействовать разведывательные группы в районах Ивано-Дарьевки, Веселого, Яковлевки и Соледара. После огневого поражения от наших защитников захватчики быстро скрылись. Утраты неприятеля уточняются.

Также противник пытался провести разведку сражением в районах населенных пунктов Подгородное и Бахмут. Однако успеха не имел и отошел.

С целью улучшения тактического положения враг вел наступление в направления Яковлевки, Бахмута и Зайцева. Но также успеха не имел и с потерями отошел. Противник имеет частичный успех в направлении села Вершина.

На Авдеевском направлении оккупанты обстреляли районы Авдеевки, Песков, Невельского, Нетайлового, Красногоровки и Новобахмутовки. Нанесли авиаудары возле Марьинки, Красногоровки, Новоселовки и Авдеевки.

В целях улучшения тактического положения враг вел наступательные бои у Красногоровки, Авдеевки и Песков. Удачи не имел.

Напомним, в России назвали количество пострадавших в результате взрыва на военном аэродроме в Крыму.

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