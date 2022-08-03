Оккупанты штурмовали и наступали на Донбассе, однако безуспешно: личный состав деморализован

Российские войска 3 августа проводили штурмовые действия в ряде направлений Донбасса. Они также делали попытки наступления на востоке Украины, однако терпели поражение и отходили.

В частности, ВСУ свели на нет все попытки оккупантов продвинуться в направлениях Марьинки и Белогорки.

Об этом Генштаб ВСУ сообщил в вечерней сводке 3 августа.

Ситуация на Волынском, Полесском и Северском направлениях остается без особых изменений. На последнем российские войска обстреляли из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Середина Буда, Рыжевка и Журавка Сумской области.

На Харьковском направлении оккупанты били из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Дуванка, Дементиевка, Золочев, Прудянка, Светличное, Питомник, Русская Лозовая, Лесное, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Петровка, Михайловка, Коробочкино, Пришиб, Победа, Украинка, Рубежное, Верхний Салтов, Старый Салтов, Молодова и Большая Бабка. Захватчики также нанесли авиаудар неподалеку от Прудянки.

Российская армия проводила воздушную разведку беспилотником у Петровки, Федоровки и Дементиевки. Также она задействовала средства радиоэлектронной борьбы в районах Ивановки, Студенки, Василенкового и Гетмановки.

На Славянском направлении оккупанты обстреливали из артиллерии разных калибров районы населенных пунктов Протопоповка, Большая Камышеваха, Мечебилово, Гусаровка, Чепель, Норцовка, Долина, Мазановка, Краснополье, Новопавловка, Довгенькое, Дибровно, Бражковка, Червоновка, Вернопилка, Богородичное и Маяк.

На Краматорском направлении российские войска устроили обстрелы возле Звановки, Стародубовки, Спорного, Северского, Верхнекаменского, Пискуновки и Григоровки.

На Бахмутском направлении противник бил из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Берестовое, Соледар, Яковлевка, Зайцево, Майское, Кодема, Майорск, Подгородное, Веселая Долина, Покровское, Краснополовка и Белогоровка. Кроме того, захватчики наносили авиаудары вблизи Бахмутского, Соледара, Берестового, Яковлевки и Клинового.

Штурмовые действия российская армия проводила в районе Берестового и в направлениях Владимировка-Яковловка, Покровское-Бахмут, Владимировка-Соледар, Возрождение-Кодема, Возрождение-Зайцево, Семигорье-Кодема и Доломитное-Семигорье. Все эти попытки штурма были отбиты украинскими войсками. Защитники нанесли оккупантам урон и отбросили их обратно.

На Авдеевском направлении войска РФ обстреливали из танков и артиллерии районы Нью-Йорка, Красногоровки, Авдеевки, Песков, Нетайлового и Каменки.

В то же время вражеские войска пытались наступать в направлениях Новоселовка Вторая-Красногоровка, Спартак-Авдеевка, Васильевка-Красногоровка, Минеральное-Авдеевка и в направлении Донецк-Пески. Оккупанты успехов там не добились и отошли.

На Новопавловском и Запорожском направлениях захватчики устроили обстрелы в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Богоявленка, Шевченко, Владимировка, Павловка, Большая Новоселка, Угледар, Пречистовка, Новополь, Зеленое Поле, Новоселка, Железнодорожное, Малые Щербаки, Камянское, Токмачка, Лукьяновское, Нескучное, Полтавка, Могила Сторожевая, Ольговское, Новоандреевка, Новоданиловка, Красное, Белогорье и Времовка. Противник также нанес авиаудары возле Новоселки, Новополя и Полтавки.

В Генштабе отметили, что ВСУ свели на нет все попытки оккупантов продвинуться в направлениях Марьинки и Белогорки.

На Южнобугском направлении российские войска обстреливали из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Николаев, Прибугское, Заря, Луч, Посад-Покровское, Лиманы, Лупарево, Партизанское, Кобзарцы, Новая Заря, Андреевка, Белая Криница, Красный Яр, Лепетиха, Галициново, Любомировка и Красная Долина.

Противник нанес авиационный удар возле урочища Андреевка.

Враги вели наступательный бой в направлении Белогорки, однако успеха не добились и отошли.

Армия РФ не прекращает ведение воздушной разведки с помощью беспилотников. В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр". В Генштабе ВСУ отметили, что сохраняется угроза ракетных ударов по военным и объектам критической инфраструктуры на территории Украины.

Также сообщается, что оккупанты деморализованы тотальным сопротивлением украинского народа. Российскому командованию все труднее пополнять подразделения, которые несут потери в развязанной им войне.

В то же время российская пропаганда продолжает лгать, придумывая "победы" и покрывая преступления своей армии и наемников. Так что в украинском Генштабе призвали доверять информации только из проверенных источников и не распространять российские фейки.

Напомним, российские войска планируют выйти на границы Херсонской области, а также стали готовиться к прорыву на Криворожском направлении.

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