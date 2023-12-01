Оккупанты штурмовали на нескольких направлениях фронта: Генштаб ВСУ отчитался об отраженных атаках

За сутки на фронте зафиксировано 82 боевых столкновения.

Российские войска в течение 30 ноября вели штурмовые действия на Купянском, Бахмутском и Марьинском направлениях, а также атаковали на Лиманском, Авдеевском и Запорожском направлениях. В то же время ВСУ ведут наступательную операцию на Мелитопольском направлении.

Об этом Генштаб ВСУ сообщил 1 декабря.

Обстрелы в течение 30 ноября

В течение предыдущих суток на фронте произошло 82 боевых столкновения. Оккупанты устроили один ракетный и 71 авиационный удар, совершили 80 обстрелов с РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам. В результате атак есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вражеские авиационные удары получили Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области; Торецк, Новомихайловка, Авдеевка Донецкой области; Тягинка, Крынки Херсонской области.

Враг также обстрелял из артиллерии более 130 населенных пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронте

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях российские войска сохраняют свое присутствие в приграничных районах, проводят активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски ВСУ на угрожающие направления, наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы в Белгородской области.

На Купянском направлении при поддержке авиации оккупанты вели штурмовые действия возле Синьковки, северо-восточнее Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Силы обороны Украины отразили семь вражеских атак.

На Лиманском направлении ВСУ отразили шесть российских атак в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Торского Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг проводил штурмовые действия вблизи Богдановки, Андреевки и Клещиевки Донецкой области. Украинские войска отразили 24 атаки. В то же время ВСУ продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, нанося врагу потери в живой силе и технике, а также закрепляются на достигнутых рубежах.

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На Авдеевском направлении захватчики при поддержке авиации дальше пытаются оцепить Авдеевку. Украинские защитники стойко держат оборону, нанося оккупантам существенные потери. Враг провел безуспешные наступательные действия возле Степного, Новокалинового, Авдеевки, Тоненького, Северного, Первомайского Донецкой области. Силы обороны Украины отразили там 20 атак.

На Марьинском направлении российская армия при поддержке авиации проводила безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Там ВСУ отразили 10 атак.

На Шахтерском направлении враг не проводил наступательных (штурмовых) действий.

На Запорожском направлении захватчики 11 раз безуспешно пытались восстановить утраченное положение возле Роботино Запорожской области. Украинские войска отбили четыре вражеских атаки западнее Вербового Запорожской области.

Действия ВСУ на фронте

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении украинские войска удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

В течение 30 ноября авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще один – по ЗРК противника.

Подразделения ракетных войск поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, шесть ЗРК, два склада с боеприпасами, радиолокационную станцию и две станции радиоэлектронной борьбы врага.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Враг пытается окружить Авдеевку! Десятки атак и уйма пушечного мяса!

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