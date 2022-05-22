Оккупанты штурмовали Северодонецк с четырех направлений: ВСУ заставили их отступить

Оккупанты пытались ворваться в Северодонецк Луганской области сразу из четырех направлений, но получили достойный отпор.

Российские оккупанты вели наступательные и штурмовые действия в районах Осколоновки, Пурдовки, Щедрищевого и Смолянинового. Наступление отражено, враг понес потери и был вынужден отойти на старые позиции.

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Гайдай.

Несмотря на неудачную попытку наступления на Северодонецк, артиллерийские и минометные обстрелы жилых кварталов оккупантами продолжились. По данным Гайдая, в результате обстрелов оккупантов за прошедшие сутки пострадал почти каждый подконтрольный населенный пункт.

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Между Северодонецком и Лисичанском разрушен пролет моста близ железнодорожного вокзала. Российская армия разрушила: в Северодонецке за сутки повреждено семь домов, в Лисичанске – пять. Также по пять – в Тошковке и Нырково. Четыре – во Врубовке, по три – в Горном и Золотом, два – в Приволье.

Еще не установлено точное количество разрушенных домов после обстрелов Новодружеска, где жилищный фонд пострадал сразу на трех улицах. Как и во Врубовке, по которой враг нанес авиационный удар.

Кроме того, 21 мая были задержаны несколько человек, которые фотографировали военную технику. Ими будет заниматься СБУ.

"Позиции наших войск на фронте россияне обстреливают вдоль всей линии столкновения вблизи Лисичанска и Северодонецка. В течение 21 мая отбиты девять атак, уничтожены пять танков, четыре артиллерийские системы, десять единиц боевой бронированной техники и два автомобиля противника. Подразделы ПВО БПЛА "Орлан-10", — добавил Сергей Гайдай.

Напомним, украинские военные уничтожили артиллерийскую установку оккупантов благодаря сюжету российского канала.

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