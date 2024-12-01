Оккупанты штурмовали важный населенный пункт возле Великой Новоселки: детали от DeepState

В течение 1 декабря армия Российской Федерации проводила штурм Нового Комара возле Великой Новоселки в Донецкой области.

Об этом сообщил аналитический проект DeepState

Отмечается, что российские военные утром с Раздольными силами 6 ВВТ отправились в сторону Нового Комара. До этого населенного пункта доехали четыре БМП и один танк.

"На ВВТ был десант, который рассыпался по деревне, а по меньшей мере два БМП Силам обороны удалось подбить. Остальные ушли в откат. Враг физически находится в деревне, по нему осуществляется огневое влияние", — сообщает DeepState.

Донетчина. Карта DeepState.

Напомним, военный эксперт Павел Лакийчук заявил, что есть опасность захвата двух крупных городов в Донецкой области.

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