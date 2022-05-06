Оккупанты штурмуют "Азовсталь" и пытаются захватить Попасную: утренняя сводка Генштаба

В Украине начались 72 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Оккупанты продолжают вести полномасштабную вооруженную агрессию против Украины.

Российские войска не прекращают наступательные действия в Восточной операционной зоне для установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал. В подразделениях вооруженных сил республики Беларусь длится проверка боевой готовности сил реагирования.

На Северском направлении признаков формирования противником наступательной группировки не обнаружено. В приграничных районах Украины на территориях Брянской, Курской и Белгородской областей на позициях и опорных пунктах содержится незначительное количество личного состава, вооружения и военной техники.

На Слобожанском направлении противник активных действий не производил. Продолжает обстрелы из реактивной и ствольной артиллерии жилых кварталов и пригорода Харькова.

Российские войска продолжают производить наращивание системы противовоздушной обороны, материально-технического обеспечения и огневого поражения. Проводит перегруппировку и восстановление боеспособности подразделений.

На базе Купянской городской больницы в обустроенном оккупантами госпитале по имеющейся информации находится до 300 раненых.

Для уточнения позиций наших войск и направлений дальнейшего продвижения враг осуществляет воздушную разведку.

В Донецком и Таврическом направлениях противник продолжает вести активные боевые действия.

На Лиманском направлении производит обстрелы позиций наших войск.

На Попаснянском направлении основные усилия сосредоточили на установлении полного контроля над населенным пунктом Попасна и возобновлении наступления на населенные пункты Лиман и Северск.

В Мариуполе оккупанты в дальнейшем блокируют подразделения Сил обороны в районе "Азовстали". В отдельных районах при поддержке авиации возобновил штурмовые действия с целью взятия под контроль территории завода.

На Северодонецком, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий не вел. Оказывает огненное влияние с целью сковывания действий наших войск и уничтожения артиллерийских подразделений.

В Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил, удерживал занятые рубежи, усиливал системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Обстреливал позиции наших войск. На севере Херсонщины и Николаевщины враг производит обстрелы покинувших населенных пунктов.

Отмечено ведение противником воздушной разведки в районах населенных пунктов Александровка, Сергеевка, Владимировка.

За прошедшие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск было поражено 15 воздушных целей: 14 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан" и 1 самолет

Напомним, в Пентагоне заявили, что Россия уводит основные войска от Мариуполя.

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