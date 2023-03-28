Оккупанты штурмуют Бахмут: Генштаб сообщил актуальную ситуацию на этом направлении

Наступает враг на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города. Однако наши защитники мужественно удерживают город, отражают многочисленные атаки противника.

Об этом говорится в строительстве Генштаба ВСУ 28 марта.

Ракетные и авиационные удары по мирному наседанию: в Генштабе сообщили, изменится ли российская тактика применения оружия

В течение 398 суток широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины враг нанес 11 авиационных и два ракетных ударов, совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг и дальше игнорирует законы и обычаи войны, продолжает применять тактику террора против мирного населения.

Командование ВСУ напомнило, что 28 марта в результате ракетного удара РФ по инфраструктуре города Богодухов Харьковской области пострадали гражданские люди, поврежденные частные дома.

Также Генштаб сообщил о том, где враг сосредотачивает основные усилия по наступательным действиям.

"На Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка и их окрестности", — добавили в Генштабе.

Также там сообщили, что ВСУ отразили 24 атаки противника.

В Генштабе сообщили, что на территории РБ продолжаются мероприятия боевой подготовки подразделений территориальных войск вооруженных сил РФ.

Враг присутствует в приграничных районах Курской и Белгородской областей.

"В течение суток враг совершил обстрелы по районам населенных пунктов Белополье и Волфине Сумской области, а также районов населенных пунктов Тимофеевка, Красная Заря, Ветеринарное, Стрелеча, Глубокое, Красное, Старица, Огурцово, Комиссарово, Устиновка и Строевка в Харьковской области", Генштаб.

оккупанты штурмуют Бахмут

На Бахмутском направлении враг не прекращает штурм Бахмута. Однако наши защитники мужественно удерживают город, отражают многочисленные атаки противника.

"В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Ивановское и Озаряновка Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Хромово, Бахмут, Ивановское, Часов Яр и Майорск Донецкой области", — сообщили в Генштабе.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Степное, Первомайское, Марьинка Донецкой области, успеха не имел.

Оккупанты в очередной раз обстреляли Угледар, Золотую Ниву, Большую Новоселку и Времивку Донецкой области.

Напомним, по состоянию на утро 28 марта ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку. Враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

На Бахмутском направлении кафиры не оставляют попыток окружить и захватить город.

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