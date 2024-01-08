Оккупанты штурмуют город из всех направлений: в ISW рассказали о боях за Авдеевку

Российские войска ведут штурмовые действия из все направлений в сторону Авдеевки Донецкой области и наносят авиаудары по городу.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Американские аналитики приводят цитату руководителя Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша за 7 января, который рассказал, что российские войска третий день ведут активные штурмовые действия из все направлений в сторону Авдеевки.

"7 января российские и украинские войска продолжили боевые действия вблизи Авдеевки, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было. Российские и украинские источники утверждают, что позиционные бои продолжались северо-западнее Авдеевки в районе Новобахмутовки, Степного и Авдеевского кокса юго-западнее Авдеевки в районе Первомайского, Невельского и Водяного", — говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения 9-й мотострелковой бригады (1-й армейский корпус "ДНР") продолжают действовать вблизи Авдеевки.

Напомним, офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров прокомментировал возможность обострения в Авдеевке.

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