Оккупанты штурмуют и наступают, одновременно неся потери: в Генштабе описали ситуацию на фронтах

Оккупанты штурмуют и наступают, одновременно неся потери: в Генштабе описали ситуацию на фронтах

По состоянию на 2 июня российские войска готовятся к наступлению на Слобожанском и Славянском направлениях. На других направлениях оккупанты били по украинским военным и гражданской инфраструктуре. А на Криворожском – враг вообще вынужден был перейти к обороне.

На Волынском и Полесском направлениях основные усилия беларусских войск сосредоточены на усилении охраны госграницы.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В то же время беларусская армия минирует лесные дороги, объездные пути и мосты в приграничных с Украиной районах. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

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На Северском направлении российские войска активных действий не предпринимали. Они перемещают артиллерийские и мотострелковые подразделения, находившиеся в районах обновления.

На Слобожанском направлении оккупанты готовятся к ведению наступления. Подразделения пополняют утраченное вооружение, военную технику и материальные средства.

В целях снижения наступательного потенциала украинских военных враг применяет ствольную и реактивную артиллерию по позициям Сил обороны.

В Харьковском направлении российские войска активных действий не предпринимали. Основные их усилия сосредоточены на удержании занятых рубежей и маршрутов снабжения, а также на сдерживании действий украинских войск. Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Циркуны, Старая Гнилица, Победа и Старый Салтов. Также захватчики наносили авиаудары вблизи Нового.

На Славянском направлении основные усилия российских войск сосредоточиваются на создании условий для ведения наступления. Обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Довгенькое, Вернополье, Грушуваха, Большая Камышеваха и Гусаровка.

На Донецком направлении оккупанты продолжают бить из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения.

На Лиманском направлении захватчики обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах Соснового, Святогорска, Старого Каравана и Райгородка. Войска РФ вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Студенок, Сосновое и Яровое. Боевые действия продолжаются. В этом направлении оккупанты активизировали работу средств радиоэлектронной борьбы.

На Северодонецком направлении враг продолжает обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск. Российская штурмовая авиация нанесла авиаудары в районах населенных пунктов Устиновка и Боровское. Кроме того, вблизи Боровского оккупанты вели штурмовые действия, однако успеха не имели.

На Бахмутском направлении российские войска вели наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Камышеваха, Николаевка, Врубовка, Берестово и Белогоровка. Боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях захватчики активных боевых действий не проводили. Они пытаются усилить группировку и восстановить потери вооружения и военной техники. В то же время российские войска нанесли авиаудары по гражданской инфраструктуре Марьинки. Вражеские обстрелы зафиксированы также в районах населенных пунктов Возрождение, Доломитное, Торецк, Новобахмутовка, Авдеевка, Пески, Никольское, Угледар и других.

На Южнобужском направлении, чтобы удержать границы обороны, оккупанты разрушают объекты транспортной инфраструктуры на вероятных направлениях продвижения украинских войск.

На Криворожском направлении захватчики вынуждены перейти к обороне неподготовленных рубежей. Также они активизировали работу средств радиоэлектронной борьбы. Российские войска открывали огонь по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Широкое, Лепетихо, Шевченково, Осокоровка, Партизанское и других.

В Черноморской и Азовской операционных зонах российские корабельные группы пытаются поддерживать благоприятный оперативный режим и блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря.

Российские оккупанты терпят потери в живой силе и технике. Так, в медучреждения только на временно оккупированных территориях Донецкой области в период 27-28 мая попали 115 раненых и 32 тела погибших.

В связи с большими потерями в воинских частях и подразделениях 1-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ продолжается принудительная мобилизация на временно оккупированных территориях Донецкой области.

Напомним, в войне против Украины погиб генерал из "верхушки" военно-воздушных сил РФ в отставке Канамат Боташев.

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