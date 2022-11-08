Оккупанты штурмуют Луганщину, а Запорожье накрывают ракетами: какая ситуация в регионах

Относительно спокойно, без обстрелов, ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Одесской, Кировоградской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской областях, Полтавщине, Львовщине, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Житомирской и Киевской областях.

Запорожская область: сегодня утром российские оккупанты нанесли удар ракетами С-300 по селу Лежино Запорожского района. Один вражеский боеприпас повредил дом и постройки, другая ракета разорвалась в поле. Также под обстрелами была Степненская громада. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

За прошедшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Кущевое, Белогорье, Щербаки, Завлищничное, Степное, Гуляйполе, Успеновка, Темировка, Степногорск, Новоданиловка, Варваровка, Дорожнянка, Волшебное, Ольговское.

Поступило 32 сообщения о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими РФ.

В городе Энергодар российские захватчики продолжают усиливать административные и контрразведывательные меры. Оккупанты собирают личные данные местных жителей, проверяют смартфоны, обходят частные помещения, незаконно задерживают граждан Украины.

Сумская область: за минувшие сутки враг 5 раз направлял снаряды и мины на приграничье. В общей сложности было 48 "прилетов". Били по Краснопольской и Белопольской громадам. По предварительным данным, без пострадавших.

Днепропетровская область: ночью россияне стреляли по Никопольщине. Обстреляли Марганецкую и Никопольскую громады.

В Никополе повреждены с десяток домов, школа, больница, училище, несколько промышленных предприятий, автомобили и газопровод. Люди не пострадали.

Харьковская область: за прошедшие сутки оккупанты обстреливали населенные пункты Купянского и Чугуевского районов. По предварительным данным, люди не пострадали.

Минная опасность в области остается высокой. При разминировании в Харьковском районе получил травму 32-летний мужчина, лейтенант службы гражданской защиты. Сработала противопехотная мина, состояние раненого оценивают как тяжелое.

В Балаклейской громаде 61-летний мужчина взорвался на взрывном предмете, госпитализирован в медицинское учреждение, состояние тяжелое.

Луганская область: очередная атака россиян отбита от Белогоровки. Оккупанты не прекращают открывать огонь по населенным пунктам Луганщины. В этот раз пострадали Стельмаховка, Мясожаровка, Новоселовское, Грековка, Макеевка, Андреевка, Невское на Купянском и Лиманском направлениях.

Враг 7 раз пытался штурмовать позиции защитников Луганщины, нанеся 25 артеллерийских и минометных обстрелов. Один раз ударил с воздуха.

Донецкая область: ночью — обстрелы Авдеевки из артиллерии и РСЗО, попадание по центральной части города.

В течение ночи — обстрелы вдоль линии фронта, под огнем — Торецкая, Очеретинская, Звановская, Марьинская, Северская громады. В районах Угледара и Бахмута – активные боевые бои.

В деоккупированных населенных пунктах восстанавливают электричество, раздают гуманитарную помощь и ремонтные комплекты.

За минувшие сутки по области 2 погибших, 7 раненых гражданских.

Николаевская область: за минувшие сутки обстрелам подверглись населенные пункты Первомайской и Куцурубской громад. Обошлось без пострадавших.

В результате обстрелов населенного пункта Шевченковской общины один человек получил ранения.

Вчера вечером из-за обстрелов Галицыновской громады поврежден объект инфраструктуры. Пострадавших нет.

Вчера под обстрелами находились три населенных пункта Широковской громады, окрестности населенного пункта Ингульской громады. По предварительным данным, без пострадавших. Продолжаются обстрелы Березнеговатской громады.

Херсонская область: ситуация в области остается сложной. По информации ОК "Юг", противник продолжает оборону, пытается удержать занятые рубежи, наносит огневое поражение по нашим позициям, прилегающим к линии фронта территориальным громадам и тыловым районам с потенциальным поражением критической инфраструктуры, не прекращает воздушную разведку и усиленный обстрел освобожденных в октябре населенных пунктов. Херсон. Так, многочисленные травмы в результате вражеского артобстрела получил 40-летний житель одного из сел Бериславского района.

Четыре авиаудара были нанесены врагом в район Новой Каменки. По Золотой Балке были направлены зенитные ракеты С-300, повреждено здание школы и здание культуры. Люди не пострадали.

Продолжается принудительный вывоз мирных жителей из временно оккупированной Херсонской области в Россию.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 710 оккупантов и сбили вражеский самолет. По состоянию на 8 ноября, общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 77 170 человек.

Безумные потери рашистов, хитрость в Херсоне и успехи ВСУ - Гетман

Читайте также: