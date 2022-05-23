Оккупанты штурмуют Луганщину: отбиты 11 атак россиян, враг попал в более 70 домов

Армия Российской Федерации не прекращает обстреливать Луганскую область и уничтожать инфраструктуру региона.

Только за прошедшие сутки, 22 мая, в Луганской области враг попал в более 70 объектов жилого фонда. В частности, 28 домов разбиты в Новодружеске, 13 – в Лисичанске, 13 – в Золотом и два – в Горном.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

В Северодонецке россиянами повреждены пять многоэтажек и торговые площади рынка. Ранение получил пожилой мужчина, которого полицейские своевременно доставили в больницу.

Кроме того, накануне погибла жительница Лисичанска. В ее квартиру вечером 22 мая попал российский снаряд. Обстрел этого жилого квартала был очень плотным, ведь там повреждены сразу четыре дома.

Во время наступления на Северодонецк противник вел боевые действия в районах Пурдовки и Александровки, а также штурмовал Тошковку. В 22 мая отражены 11 вражеских атак врага, уничтожены шесть танков, десять единиц боевой бронированной техники и шесть единиц автомобильной техники противника. Подразделения ПВО сбили один БПЛА типа "Орлан-10" и вражеский самолет Су-25.

Как сообщалось, начались 89 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Российские оккупанты увеличили интенсивность применения авиации. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба по состоянию на 23 мая.

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