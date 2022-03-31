Оккупанты штурмуют Мариуполь и обстреливают Харьков: ночная сводка штаба

В то же время сохраняется угроза применения ракетного вооружения РФ с кораблей в Черном море.

Российские оккупанты перемещают дополнительные подразделения своих войск на территорию Украины.

Об этом говорится в ночном своде Генштаба ВСУ по итогам 30 марта.

В пунктах постоянной дислокации воинских частей Восточного военного округа РФ осталось большинство военнослужащих срочной службы. Это свидетельствует об исчерпании возможностей формирования дополнительных подразделений.

Ситуация на оккупированной части Юга

Для контроля за временно оккупированными территориями юга Украины россияне пытаются создавать военно-гражданские администрации.

Оккупанты готовятся к проведению "референдума" по созданию квазигосударственного образования на территории Херсонщины (так называемой "ХНР").

Волынское направление

В районах белорусских населенных пунктов Пинск, Лунинец зафиксированы подразделения воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ. По всей вероятности, они были выведены с территории Украины.

Полесье и Сиверщина

На Полесском направлении идет плановая перегруппировка подразделений Восточного военного округа. Ожидается перемещение указанных подразделений на другие направления.

На Сиверском направлении противник активных действий не проводил. Оккупанты сосредоточились на ведении диверсионно-разведывательной деятельности и продолжают налаживать тыловое обеспечение.

В ближайшее время ожидается усиление огневого воздействия по украинским подразделениям. Таким образом, захватчики надеются обеспечить перемещение своих войск и блокировать Чернигов.

Харьков и Изюм

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков, ведет артиллерийские обстрелы города. Россияне перемещают артиллерийские подразделения в районе города Изюм, создают ударные группировки, в том числе из состава ранее выведенных войск.

Донбасс

На Донецком направлении основные усилия оккупантов и дальше сосредоточены на захвате Попасной, Рубежного и Мариуполя.

Враг пытался проводить штурмовые действия в районах Попасной, Рубежного, Новобахмутовки, Марьинки, Золотой Нивы. Но безуспешно.

В Мариуполе оккупанты продолжают вести штурмовые действия. Ожидаются попытки провести наступление в направлениях Краматорска и Покровска, а также сосредоточение усилий в направлении Светлодарска.

Юг и Черное море

На Южнобужском направлении противник принимает меры по восстановлению боеспособности и пополнению запасов.

Подразделения Сил обороны возобновили контроль над населенными пунктами Орлово, Заградовка, Кочубеевка. Противник пытается вести наступательные действия в направлении Александровки.

В акватории Черного моря находятся корабли, оснащенные крылатыми ракетами морского базирования "Калибр". В военно-морской базе Севастополя завершено пополнение боекомплекта КРМБ типа "Калибр" на фрегате "Адмирал Макаров".

Сейчас сохраняется угроза применения ракетного вооружения по объектам оборонно-промышленного комплекса и логистической инфраструктуры Украины.

Потери россиян

По имеющейся информации, командование вооруженных сил РФ с начала полномасштабной войны против Украины потеряло несколько военных руководителей из состава высших офицеров, а именно:

командующего 1-й танковой армией генерал-лейтенанта Сергея Киселя, снятый с должности;

командующего 6-й общевойсковой армией генерал-лейтенанта Владислава Ершова, снятый с должности и арестованный;

начальника штаба – заместителя командующего 35-й общевойсковой армией генерал-майора Сергея Ниркова, был тяжело ранен;

начальника штаба – заместителя командующего 36-й общевойсковой армией генерал-майора Андрея Серицкого, был тяжело ранен;

заместителя командующего 41 общевойсковой армией генерал-лейтенанта Андрея Суховецкого, погиб; командующего 49-й общевойсковой армией генерал-лейтенанта Якова Рязанцева, погиб;

командующего 58-й общевойсковой армией генерал-лейтенанта Михаила Зусько, снят с должности и арестован.

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