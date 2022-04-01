Оккупанты штрумуют Мариуполь, обстреливают Харьков и отступают из-под Киева: ночная постройка штаба

В то же время, россияне пытаются создать оккупационные администрации во временно оккупированных районах Востока и Юга.

Российские кафиры понесли значительные потери в личном составе и технике и не добились успеха в блокировании и захвате Киева. Захватчики были вынуждены временно отказаться от выполнения этой затеи.

Об этом говорится в ночном своде штаба по итогам 31 марта.

Русские усиливают группировку войск за счет подразделений из состава Восточного военного округа. Они пытаются сформировать оккупационные администрации в пределах временно захваченных районов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Генштаб предполагает, что противник, вероятно, постарается сохранить военное присутствие с ведением боевых действий в южных и восточных регионах Украины.

Полесье

На Волынском направлении без изменений.

На Полесском направлении враг осуществляет перегруппировку войск. Россияне вывели в Белоруссию около 5 БТГр. После восстановления боеспособности выведенные подразделения, скорее всего, переместят на другие направления.

Группировка сил и средств обороны Киева продолжает вести ударно-розыскные действия на Житомирском и Нежинском направлениях.

Северщина и Слобожанщина

На Северском направлении кафиры отводят части войск под прикрытием отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков, совершает артиллерийские обстрелы, чтобы уничтожить инфраструктуру и жилые кварталы города.

В районе южнее Изюма захватчики пытаются сломить сопротивление украинских защитников, вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций и продолжить наступление в направлении Славянск. Однако безуспешно.

Продолжается огневое поражение противника, который рассредоточен в районе населенных пунктов Изюм, Каменка, Тихоцкое, чтобы не допустить его дальнейшего продвижения к Славянску и Барвенковому.

Донбасс

В Донецком направлении противник активных наступательных действий не проводил. Враг сосредоточился на продолжении штурма Мариуполя. Однако в настоящее время удерживается круговая оборона города.

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Оккупанты усилили группировку 58-й общевойсковой армии за счет введения в его состав БТГр из перемещенных из непризнанной Абхазии военных.

Украинские военные отразили попытки обхода противником позиций наших войск в районах Попасной и Новотошкивского.

Отражено наступление противника в районе Марьинки.

Юг

На Южнобужском направлении противник пытался наступать в направлении населенного пункта Александровка Николаевской области.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что ситуация на Юге и Донбассе остается крайне сложной.

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