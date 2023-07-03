Оккупанты штурмуют на Марьинском направлении: Генштаб сообщил последние новости с передовой

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли ракетный и авиационный удары, применив 12 крылатых и зенитных управляемых ракет и 8 ударных БпЛА типа "Shahed" по объектам гражданской инфраструктуры. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 3 крылатые ракеты и 8 ударных БпЛА. Кроме того, враг нанес 57 авиационных ударов и совершил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом сообщил Генштаб.

Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 39 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиационный удар в районе Плетеновки Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Масютовке, Кисловке и Берестове Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Белогоровки и Новолюбовки Луганской области и Дибровы и Северска Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Миньковки и Богдановки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Часов Яр и Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районе города Авдеевка. Там же нанес авиационный удар. Совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. Под огонь, в частности, попала та же Авдеевка и Первомайское и Бердичи Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. В то же время противник нанес авиационных ударов в районах Котляровки, Марьинки и Курахового и обстрелял из артиллерии более 10 населенных пунктов.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара, Богоявленки и Благодатного. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Змиевки, Херсона и Антоновки. Совершил артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили пункт управления, район сосредоточения личного состава, 27 артиллерийских средств на огневых позициях и 2 средства противовоздушной обороны врага.

Ранее спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень заявил, что на данный момент самым горячим является Авдеевское направление – там идут ожесточенные бои.