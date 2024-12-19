Оккупанты штурмуют острова в устье Днепра, чтобы открыть путь на Херсон: детали от Forbes

Оккупационная армия Российской Федерации активизировала наступление на Херсонском направлении. В частности, российская 61-я отдельная бригада морской пехоты штурмует острова Казацкий и Круглик в устье Днепра.

Об этом говорится в материале Forbes.

Пока оккупанты держат под контролем восточный берег Днепра, а ВСУ — западный. Захваты островов Казацкий и Круглик даст врагу доступ к реке, которая играет ключевую стратегическую роль в боевых действиях на юге. Также оккупанты смогут разместить артиллерию, контролировать с ее помощью доступ к реке, навести мосты и переправить российские войска на западный берег, чтобы попытаться снова оккупировать Херсон.

Авторы статьи пишут также, что решающим фактором в боях есть техника. Ведь Украине и России нужны небольшие лодки для штурма и обороны островов.

Отмечается, что РФ собрала небольшой флот из 300 надувных лодок с жестким корпусом для переправки войск через реку. Эти суда быстро передвигаются на мелководье. Их тяжело заметить ночью. Кроме того, лодки оснащены пулеметами и гранатометами, что превращает их в подвижные боевые платформы.

Украинские военные получили лодки в рамках пакетов иностранной помощи. В частности, Нидерланды предоставили 14 RHIB, восемь военизированных речных патрульных катеров и десантные катера CB90. США предоставили ВСУ более 100 прибрежных и речных патрульных катеров, оснащенных современными системами вооружения. Еще 14 RHIBS передаст Украине Австралия. Кроме того, помощь передали Швеция, Финляндия, Эстония и Дания.

Журналисты Forbes отмечают, что Украина разрабатывает флот собственных беспилотных надводных судов. Речь идет о морских дронах SeaBaby и Magura 5, которые оснащены разными системами вооружения. С их помощью можно будет патрулировать водные пути и препятствовать наступлениям русских штурмовиков.

Напомним, генерал-лейтенант Игорь Романенко оценил российское наступление на юге Украины. В Кремле не отказались от намерений проводить наступательные действия в Запорожской области и Херсонщине, но из-за значительных потерь на поле боя командование российской оккупационной армии вынуждено расставлять приоритеты.

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