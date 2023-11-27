Оккупанты штурмуют позиции на нескольких важных направлениях: Сырский о ситуации на фронте

Российские оккупанты продолжают активные наступательные действия на нескольких направлениях. Россияне используют для штурмов бывших заключенных и так называемых "вагнеровцев".

Об этом на своей странице в соцсети написал Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

По его словам, на Купянском направлении для штурмов украинских позиций оккупанты используют подразделения, которые сформированы из бывших узников. Кроме того, зафиксировано присутствие бывших так называемых "вагнеровцев" — они тоже приобщаются к штурмам.

"Никаких успехов на данном направлении российские оккупанты не имеют. Боевые действия продолжаются недалеко от Ивановки, Синковки, Харьковской области. В Лиманском направлении враг пытается штурмовать в районе Серебрянского леса. Активно применяет бомбардировочную, истребительную авиацию и вертолеты огневой поддержки. На Бахмутском направлении российские оккупанты не оставляют попыток вытеснить украинские подразделения с позиций в Клищиевке. В этом направлении российские оккупанты активизировали использование дронов-камикадзе. Удачи у врага на этом направлении отсутствуют", — рассказал Александр Сырский.

Он также добавил, что с начала месяца российские оккупанты потеряли 8690 единиц личного состава, уничтожено или повреждено 1002 единицы военной техники, в том числе: 109 танков, 175 боевых бронированных машин и более двухсот артиллерийских систем и минометов разного калибра.

Напомним, что в Мелитополе партизаны взорвали автомобиль с кадыровцами.

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