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Оккупанты штурмуют позиции ВСУ, чтобы вернуть утраченные территории: Минобороны — об упорных боях

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Оккупанты штурмуют позиции ВСУ, чтобы вернуть утраченные территории: Минобороны — об упорных боях

Российские военные / Фото: Associated Press

Несмотря на штурмы окупантов, украинские военные продолжают наступление и имеют успех.

Российские захватчики не хотят мириться с потерей территорий и продолжают штурмовать позиции Вооруженных Сил.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

Она подчеркнула, что украинские военные вынуждены защищать деоккупированные территории от вражеских штурмов.

"По тем населенным пунктам, которые уже были уволены, враг не хочет их покидать. И они продолжают вести эту борьбу. Поэтому, если мы говорим о Роботине, то те позиции, которые уже нами заняты и где мы закрепились, то нам все равно приходится эти районы защищать от вражеских штурмов", — сообщила она.

Несмотря на штурмы окупантов, украинские военные продолжают наступление и имеют успех.

Напомним, в ВСУ подтвердили удар по средствам ПВО россиян возле Евпатории.

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Дата публикации
Просмотры
662
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