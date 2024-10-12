Оккупанты штурмуют позиции ВСУ по всей линии фронта: в Генштабе рассказали, где «горячее»

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. С начала суток уже произошло 94 боевых столкновений. Больше всего боев зафиксировано на Кураховском направлении.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

«Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов в Черниговской и Сумской пострадали, в частности, общины населенных пунктов Чернацкое, Клюсы, Гремяч и Ободы. Авиационный удар получили районы населенных пунктов Реки, Екатериновка, Бунякино, Волфине, Будки, Шалыгино на Сумщине, Купянск-Узловой, Подолы, Ковшаровка, Кругляковка, Первомайское на Харьковщине, Торское, Юрьевка, Торецк, Петровка, Мирно Ровнополь Донецкой области; областной центр и Малая Токмачка Запорожской области; Львов, Понятовка Херсонской области», — рассказали в командовании.

Какая ситуация на фронте сегодня

На Купянском направлении с начала суток российские оккупанты проводили десять наступательных действий возле Петропавловки, Степной Новоселовки, Лозовой, Песчаного, Вишневого и Мясожаровки. Семь боеприкосновений еще продолжаются.

На Лиманском направлении противник 11 раз атаковал возле Новомихайловки, Грековки, Невского, Новосадового и Торского. Ситуация контролируется.

На Северском направлении Силы обороны отражали три попытки агрессора продвинуться вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки. Два боя в этом районе еще продолжаются.

На Краматорском направлении в настоящее время произошло восемь боеприкосновений в районах Калиновки, Временного Яра и Ступочек.

На Торецком направлении оккупанты при поддержке бомбардировочной авиации девять раз пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Торецк и Петровка. Получили жесткий отпор.

На Покровском направлении противник совершил 14 штурмовых действий в районах населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Крутый Яр и Михайловка. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск РФ и отразили 13 атак, пока еще один бой близ Селидового.

На Кураховском направлении захватчики атаковали 32 раза в сторону Измайловки, Горняка, Кураховки, Желаемого Второго, Цукуриного, Новодмитровки, Новоселидовки, Георгиевки, Константиновки и Антоновки. Половина попыток окупантов продвинуться вперед уже отражена. Бои продолжаются — горячее на данный момент возле Екатериновки.

На Времивском направлении противник однажды тщетно штурмовал наши позиции вблизи Богоявления.

На Ореховском направлении отражена одна вражеская атака в районе Роботиного.

Напомним, по данным ОВА, россияне применяют новую тактику обстрелов в Николаевской области.

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