Оккупанты штурмуют весь Восток: в Генштабе рассказали о ситуации на разных направлениях

Оккупанты штурмуют весь Восток: в Генштабе рассказали о ситуации на разных направлениях

Россияне обстреливают населенные пункты почти по всех направлениях. Для этого по гражданской инфраструктуре оккупанты бьют из артиллерии и минометов.

В течение дня на Славянском направлении оккупанты наступательных действий не проводили. В то же время враг обстреливал из артиллерии населенные пункты Святогорск, Богородичное и Вернополье. Кроме того, российские захватчики применили авиацию для ударов по Славянску и Довгенькому.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Лиманском направлении оккупанты пытаются вытеснить украинские подразделения из населенного пункта Лиман и развить наступление на Славянск. Кроме того, россияне обстреляли из минометов и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Озерное, Диброва, а также нанесли авиаудар в районе Северска.

На Северодонецком направлении российские оккупанты, при поддержке артиллерии, штурмовали населенные пункты Щедрищево, Боровское и Тошковка. Там боевые действия продолжаются до сих пор. Громко было и в районах населенных пунктов Камышеваха, Берестово, Белогоровка. Там враг успеха не имел.

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"Враг пытается улучшить тактическое положение на Бахмутском направлении, нарушить пути логистического обеспечения наших войск", - говорят в Генштабе.

На Авдеевском направлении противник применил артиллерию по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Каменка, Авдеевка, Песк и Марьинка.

На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты били из минометов, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии столкновения. К тому же россияне обстреляли Малую Токмачку и Орехово из самолетов штурмовой авиации Су-25.

На Южнобужском направлении агрессор всеми силами пытается удержать занятые рубежи, сковывать действия наших войск и не допустить перекидывания резервов Сил обороны на другие направления. Россияне продолжают обстреливать наши войска. В частности, была предпринята неудачная попытка штурма в районе населенного пункта Любомировка.

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