Оккупанты штурмуют ВСУ и терпят значительные потери: Генштаб — о ситуации на фронте

Российские оккупанты пытаются полностью захватить Донецкую область и сохранить контроль над захваченными частями Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Однако ВСУ отражают вражеские штурмы, из-за чего россияне несут значительные потери среди личного состава.

Об этом 28 августа говорится в сводке Генштаба ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На Северском направлении противник продолжает удерживать отдельные подразделения Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей. В целях сковывания действий подразделений Сил обороны враг обстрелял районы населенных пунктов Гремяч Черниговской области и Новая Слобода, Нововасиловка, Искрисковщина и Турья Сумской области. Вел воздушную разведку приграничных районов БПЛА.

На Харьковском направлении противник совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Харьков, Прудянка, Протопоповка, Пришиб, Чеполь, Замуловка, Русские Тишки, Байрак, Петровка, Мосьпаново и Большие Проходы. Нанес авиаудары возле Рубежного. Поддерживает высокую интенсивность разведки БпЛА. Совершил попытку улучшения тактического положения неподалеку от Светличного, успеха не имел, отошел.

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

На Славянском направлении зафиксированы вражеские обстрелы вблизи Довгенького, Долины, Дибривного, Большой Камышевахи и Карнауховки. Наступательными и штурмовыми действиями противник пытался продвинуться в районе Богородичного, понес потери и отброшенный назад.

На Краматорском направлении враг продолжал огненное влияние у Славянска, Верхнекаменского и Спорного. Нанес авиационных ударов неподалеку от Григоровки.

В Бахмутском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Бахмут, Веселая Долина, Соледар, Майорск и Раздоловка. Удары авиации противника подверглись районы Кодемы и Яковлевки. Силы обороны Украины отразили наступление оккупантов возле Веселой Долины.

На Авдеевском направлении враг обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Невельское, Опытное, Орловка, Новоалександровка, Нью-Йорк, Красногоровка и Первомайское. Совершил неудачную попытку наступления в районе Первомайского, понес потери и отошел.

На Новопавловском направлении противник продолжал обстрелы у Угледара, Богоявленки, Великой Новоселки и Новомихайловки. Пытался улучшить тактическое положение недалеко от Павловки, успеха не имел.

В Запорожском направлении враг обстрелял из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Гуляйполя, Гуляйпольского, Каменского, Бурлацкого, Времевки и Красного. Нанес авиационные удары вблизи Полтавки.

На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы из имеющихся видов вооружения в районах населенных пунктов Николаев, Лупарево, Степная Долина, Посад-Покровское, Широкое, Партизанское, Киселевка, Великое Артаково, Андреевка, Ольгино, Княжевка, Тополино, Мирное, Квитневое.. Ударам авиации подверглись территории возле Андреевки и Александровки. Фиксируется высокая активность вражеских разведывательных БПЛА.

"Наши ракетно-артиллерийские подразделения продолжают огневое поражение скоплений личного состава и военной техники российских оккупантов. На некоторых направлениях враг имеет ощутимые потери в живой силе", — подчеркнули в Генштабе.

Напомним, украинские морпехи уничтожили вражеские артиллерийские системы "Гиацинт-С", САУ и с десяток оккупантов в Донецкой области.

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