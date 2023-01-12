Оккупанты штурмуют ВСУ на востоке: опубликована новая карта боевых действий в Украине

Самые ожесточенные бои продолжаются в районе Соледара, Бахмута и Авдеевки.
Российские войска 12 января штурмуют позиции ВСУ на востоке Украины, однако защитники государства сдерживают противника и не дают ему продвигаться.
Об этом свидетельствуют данные на карте боевых действий от Минобороны Великобритании.
Донетчина остается самым тяжелым участком фронта. Ожесточенные бои продолжаются в районе Соледара, Бахмута и Авдеевки. Российские захватчики пытаются прорвать украинскую оборону, чтобы продвинуться в глубь региона.
Продолжаются боевые действия и на линии Сватово-Кременная в Луганской области. Там Силы обороны Украины проводят атаки для продвижения в направлении Кременной. Это открыло бы ВСУ путь к другим городам области.
Не прекращаются бои и в центральной части Запорожской области.
Кроме того, оккупанты дальше обстреливают всю линию фронта на юге и востоке Украины.
Напомним, в Минобороны Украины сообщили, что по состоянию на 12 января жестокие и тяжелые бои продолжаются в районе Соледара. Ситуация сложная, однако ВСУ отчаянно сражаются. Россияне безуспешно пытаются прорвать оборону и захватить Соледар, несут большие потери.
В Генштабе ВСУ прогнозируют, что в ближайшее время оккупанты дальше будут пытаться выйти на админграницу Донецкой области, а потом могут активизировать действия по захвату левобережной части Запорожской области.
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