Оккупанты штурмуют ВСУ на востоке: опубликована новая карта боевых действий в Украине

Самые ожесточенные бои продолжаются в районе Соледара, Бахмута и Авдеевки.

Российские войска 12 января штурмуют позиции ВСУ на востоке Украины, однако защитники государства сдерживают противника и не дают ему продвигаться.

Об этом свидетельствуют данные на карте боевых действий от Минобороны Великобритании.

Донетчина остается самым тяжелым участком фронта. Ожесточенные бои продолжаются в районе Соледара, Бахмута и Авдеевки. Российские захватчики пытаются прорвать украинскую оборону, чтобы продвинуться в глубь региона.

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Продолжаются боевые действия и на линии Сватово-Кременная в Луганской области. Там Силы обороны Украины проводят атаки для продвижения в направлении Кременной. Это открыло бы ВСУ путь к другим городам области.

Не прекращаются бои и в центральной части Запорожской области.

Кроме того, оккупанты дальше обстреливают всю линию фронта на юге и востоке Украины.

Карта Минобороны Британии

Напомним, в Минобороны Украины сообщили, что по состоянию на 12 января жестокие и тяжелые бои продолжаются в районе Соледара. Ситуация сложная, однако ВСУ отчаянно сражаются. Россияне безуспешно пытаются прорвать оборону и захватить Соледар, несут большие потери.

В Генштабе ВСУ прогнозируют, что в ближайшее время оккупанты дальше будут пытаться выйти на админграницу Донецкой области, а потом могут активизировать действия по захвату левобережной части Запорожской области.

Военный эксперт Роман Свитан о ситуации в Соледаре и Бахмуте

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