Оккупанты сидят "на головах" у людей и воруют даже чайники: что происходит на Черниговщине 31 марта

Оккупанты сидят "на головах" у людей и воруют даже чайники: что происходит на Черниговщине 31 марта

ВСУ беспощадно уничтожают оккупантов в Черниговской области.

В Украине продолжаются 36-е сутки войны, которые развязала Россия во главе с диктатором Путиным. Одной из горячих точек является Чернигов и Черниговская область. Несмотря на заявления России о намерении снизить военную активность вокруг Чернигова, российские артиллерийские обстрелы и ракетные удары продолжаются.

Как прошли сутки в этом регионе, говорится в материале ТСН.ua.

Передвижение войск РФ

По данным председателя Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, в последние сутки ВСУ нещадно уничтожали врага на территории всей Черниговской области. Враг продолжает нести большие потери. Он деморализован.

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Отмечается, что оккупанты перемещаются по территории области, но власти не могут назвать это "отводом войск". Времени считает, что это перегруппировка, но не исключает, что, возможно, россияне действительно уходят.

"Да это не дает нам никакого шанса расслабиться. Мы должны быть в тонусе. Мы должны все работать. Каждый должен выполнять свою работу. Как только мы отгоним москальскую мразоту от нашего города полноценная жизнедеятельность нашего города восстановится очень быстро, в этом вас уверяю", — заявил Время в утреннем обращении.

Гуманитарная ситуация

За последние сутки в области из-за обстрелов российской армией населенных пунктов произошло семь пожаров. В частности, 5 возгораний произошло в жилом секторе, 1 — в хозяйственном здании, 1 – на природном объекте.

Всего с начала войны в области ликвидировано 430 пожаров, из которых 284 возникли из-за обстрелов.

В то же время, за сутки группа пиротехников ГСЧС 5 раз выезжала для обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов. С начала войны обнаружено и изъято 127 взрывоопасных предметов.

Из-за поражения объектов критической инфраструктуры и активных боевых действий в Чернигове отсутствует теплоснабжение. Электро-, водо- и газоснабжение осуществляется частично. Восстановительные работы производятся по возможности.

Погиб муж нардепа Стефанишиной

Народный депутат, член комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования (партия "Голос") Ольга Стефанишина сообщила, что от российского снаряда возле Чернигова 30 марта погиб ее муж.

"Мой любимый муж Богдан погиб от российского снаряда 30 марта под Черниговом, пытаясь спасти людей. Я буду с нашими детьми, не на связи. Мне очень больно", — написала она 31 марта в Facebook.

Обстрелы Чернигова и Нежина

Накануне, 30 марта, оккупанты нанесли мощные удары по жилым районам Чернигова и Нежина. В результате вражеских обстрелов и авиаударов пострадали или полностью разрушены частные дома, ряд зданий и объектов гражданской инфраструктуры. Информация о потерпевших уточняется.

Мародерство оккупантов

Россияне на временно захваченных территориях Черкасской области прибегают к мародерству. Вячеслав Чаус уточнил, что речь идет о населенных пунктах, расположенных непосредственно рядом с Черниговом, а также несколько в Нежинском и Прилуцком районах. Там ситуация действительно критическая, враг сидит на головах у людей.

Кроме того, по его словам, некоторые российские подразделения, отрезанные от основных регулярных частей, вывозят даже чайники и ковры людей. Награбленные оккупанты складывают в свои БТРы.

"Люди в погребах, подвалах, а враг вытягивает всю еду, всю продовольствие. Издевается над нашими жителями. Этого мы никогда им не простим", — подчеркнул Чаус.

Напомним, в Чернигове мародеры "обчистили" разбомбленный стадион "Десны".

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