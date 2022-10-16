Оккупанты сильно паникуют из-за движения ВСУ на правом берегу Херсонщины – Арестович

Арестович считает, что российские захватчики все ближе к так называемому "жесту доброй воли" в Херсонской области.

Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что оккупанты на правом берегу Херсонщины сильно паникуют из-за движения Вооруженных сил Украины.

Об этом он сказал 24 каналу.

Однако, что именно там происходит, Арестович не рассказал, поскольку Генштаб ВСУ пока официально ничего не сообщает.

"Они боятся, что остаток плацдарма на правом берегу будет уменьшаться. Мы понимаем, что логика здесь железная и прямая: чем меньше плацдарм – тем труднее его удерживать. Все сжимается. И маленькая территория, окруженная с трех сторон, простреливается. Ни одна армия мира долго так не выдержит", – отметил он.

Деоккупация Херсонской области

Украинская армия начала контрнаступление в Херсонской области и освобождение оккупированных россиянами населенных пунктов области.

Вооруженные силы Украины освободили уже 1170 квадратных километров территорий Украины в Херсонской области.

Украина уже восстанавливает деоккупированные населенные пункты области. Люди получают гуманитарную помощь, денежные выплаты, а соответствующие службы ремонтируют свет и мобильную связь. Там работают спасатели, правоохранители и взрывотехники.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что внутренние конфликты в РФ ускоряют деоккупацию захваченных территорий.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал, что ВСУ преобладают россиян в средствах поражения в Херсонской области.

Бывший французский генерал Доминик Тринкан предположил, что в октябре украинские войска могут захватить весь правый берег Днепра в Херсонской области, включая областной центр.

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