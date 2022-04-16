Оккупанты сильно повредили транспортную инфраструктуру в Украине — британская разведка

На севере Украины существенные проблемы для передвижения и доставки гуманитарной помощи.

Войска РФ сильно повредили транспортную инфраструктуру в Украине. Разрушения создают проблемы для передвижения и доставки гуманитарной помощи.

Об этом сообщает разведка Великобритании в Twitter.

Повреждение транспортной инфраструктуры Украины является серьезной проблемой для доставки гуманитарной помощи в районы, ранее осажденные Россией.

"Дорожная инфраструктура в районах Украины, пострадавших от конфликта, потерпела значительный ущерб. Российские войска усугубили ситуацию, разрушив мосты, установив мины и оставив транспортные средства на ключевых маршрутах по мере отступления с севера Украины", — говорится в сообщении.

В результате разрушения речных переходов в Чернигове и его окрестностях в самом городе остался только один пешеходный мост через реку Десна. До войны в городе проживало около 285 тысяч человек.

Напомним, в Мариуполе заканчиваются запасы пищи и воды, жителям оцепленных оккупантами городов грозит голодная смерть.

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