Оккупанты скапливаются вблизи Сватового — Гайдай

Российские оккупанты скапливаются вблизи города Сватово в Луганской области. Армия агрессорки РФ готовится к наступлению ВСУ, а потому массово проходит мосты.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, на фоне сообщений о массовом выезде с захваченных территорий подрядчиков из России и крайне негативного качества их деятельности оккупанты кичатся ремонтами в Привилле.

"Там они в одной из школ в середине октября начали остекление фасада. Информируют, что первый этаж уже завершили. О каком отоплении может идти речь, если учебные заведения до сих пор без окон?", — говорится в сообщении.

Гайдай отметил, что местные жители недовольны ужесточением контроля на границе так называемых "ЛДНР" с Россией. Кстати, отмена таможни уже закреплена на законодательном уровне в госдуме.

Кроме того, сообщил руководитель области, российские оккупанты включают и выключают связь. "В селах Сватовского района, где россияне сейчас укрепляются, позвонить можно исключительно где-то с пригорка, если знаешь места", — подчеркнул Гайдай.

Деоккупация Луганской области

Вооруженные силы Украины продолжают освобождать от оккупантов населенные пункты в Луганской области. Официально известно об увольнении семи населенных пунктов в регионе. Речь идет о селах в Сватовском районе.

Тем временем россияне пытаются хоть как-то замедлить наступление ВСУ. оккупанты готовятся отступать, а потому продолжают минировать территории. Россияне готовятся обороняться в Кременной и Сватово.

Читайте также: