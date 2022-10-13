Оккупанты скапливаются вблизи Сватового — Гайдай

Россияне минуют мосты.
Российские оккупанты скапливаются вблизи города Сватово в Луганской области. Армия агрессорки РФ готовится к наступлению ВСУ, а потому массово проходит мосты.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По его словам, на фоне сообщений о массовом выезде с захваченных территорий подрядчиков из России и крайне негативного качества их деятельности оккупанты кичатся ремонтами в Привилле.
"Там они в одной из школ в середине октября начали остекление фасада. Информируют, что первый этаж уже завершили. О каком отоплении может идти речь, если учебные заведения до сих пор без окон?", — говорится в сообщении.
Гайдай отметил, что местные жители недовольны ужесточением контроля на границе так называемых "ЛДНР" с Россией. Кстати, отмена таможни уже закреплена на законодательном уровне в госдуме.
Кроме того, сообщил руководитель области, российские оккупанты включают и выключают связь. "В селах Сватовского района, где россияне сейчас укрепляются, позвонить можно исключительно где-то с пригорка, если знаешь места", — подчеркнул Гайдай.
Деоккупация Луганской области
Вооруженные силы Украины продолжают освобождать от оккупантов населенные пункты в Луганской области. Официально известно об увольнении семи населенных пунктов в регионе. Речь идет о селах в Сватовском районе.
Тем временем россияне пытаются хоть как-то замедлить наступление ВСУ. оккупанты готовятся отступать, а потому продолжают минировать территории. Россияне готовятся обороняться в Кременной и Сватово.
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