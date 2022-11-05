Оккупанты сконцентрировали максимальные силы на Бахмутском направлении: стало известно, сколько там войск

Однако ВСУ ежедневно срывают атаки и планы российских захватчиков.
На Бахмутском направлении по состоянию на 5 ноября сконцентрировано около 30 тыс. российских военных. Оккупанты уже четыре месяца пытаются прорвать оборону ВСУ в Донецкой области.
Об этом пресс-секретарь Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил в эфире телеканала "Эспрессо".
Он отметил, что Бахмут на сегодняшний день является одной из самых горячих точек на линии фронта.
"На этом направлении противник является самым агрессивным, с концентрацией максимальных своих сил. Враг использует регулярные вооруженные силы РФ и частные военные группировки. В районе Бахмута сейчас сосредоточено около 30 тыс. личного состава РФ", – рассказал Череватый.
Он добавил, что ВСУ ежедневно там проявляют героизм, мужество и демонстрируют нестандартные, неожиданные для противника действия. Отмечается, что украинские войска каждый день срывают атаки и планы оккупантов.
Что происходит на Бахмутском направлении
По свежим данным Генштаба ВСУ, российская армия пытается удержать временно захваченные территории, сдерживает действия украинских войск и ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что наиболее жестокие боевые действия на протяжении всей этой недели сосредоточены на Донбассе – это Бахмут и Соледар.
Российская армия несет колоссальные потери на Донецком направлении, сообщают американские аналитики. В частности, речь идет о территориях близ Бахмута и Угледара.
В то же время, проблемы на Бахмутском, а также на Авдеевском направлениях есть и в ВСУ. Эти проблемы связаны с недостаточным количеством средств, поэтому оккупанты отсутствуют там очень медленно. Об этом заявил член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.
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