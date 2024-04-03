Оккупанты, скорее всего, готовят наступление на юг: военный обозреватель назвал города, которые находятся под угрозой

Россия может пойти совершить наступательную операцию в Южной операционной зоне, чтобы "снять угрозу" для Крыма.

Такое мнение высказал украинский военный обозреватель Константин Машовец.

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"Организация и проведение противником наступательной операции, пожалуй, оперативного уровня в Южной операционной зоне маловероятна, но вполне возможна... "Содвигать" противника на это, может два "соображения" — желание полностью "снять угрозу" Крыму, или перпективы достижения успеха в Восточной операционной зоне в Покровском или Краматорском направлениях", — написал он.

По его предположениям, наиболее вероятным направлением является Запорожское, Угледарско-Курахивское (или как альтернатива — на Шахтерское и Андреевку), Гуляйпольское.

"В Южной операционной зоне враг сконцентрировался на двух вещах — разведка\мониторинг оперативного тыла противника + упорная подготовка обороны на определенных направлениях (в первую очередь на Запорожском, во вторую — на участке от Старомайорского до Угледара). Профилактические удары дальнобойными и логистическим узлам в самом "коридоре" также не помешали бы, особенно в отношении мостовых переходов", — считает Машовец.

Он добавил, что Россия хочет использовать юг для решения двух основных стратегических задач:

пробиться к промышленному "сердцу" Украины — связи Днепро-Запорожья и прилегающих территорий (включая Кривой Рог, Никополь, Днепродзержинск, Марганец и т.д.)

отрезать Украину от ее морских "ворот" — Одессы и Николаева (с прорывом к своим "друзьям" в Приднестровье).

Напомним, по данным американского Института изучения войны, россияне имеют незначительный успех на левом берегу Херсона.

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