Оккупанты сменила тактику на восточном берегу Днепра в Херсонской области: детали от ISW

Российская оккупационная армия прибегла к изменению тактики на левобережье Херсонской области. Захватчики усилили артиллерийские удары по позициям ВСУ и наносят по ним авиационные удары.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По данным российских "военкоров", войска РФ сменили тактику обороны на восточном берегу Херсонщины. Они пытаются истощить украинскую армию. Отмечается, что враг увеличил интенсивность ударов управляемыми авиационными бомбами. Посредством наращивания авиационных и артиллерийских ударов захватчики рассчитывают истощить украинских защитников, удерживающих плацдарм на левом берегу.

Вместе с тем, аналитики ISW отмечают, что 8 декабря украинские войска продолжали наземную операцию на восточном берегу Днепра в Херсонской области. Это подтверждают и российские "военные блоггеры". Кроме того, они сообщают об ожесточенных боях в районе Крынок, расположенном в 30 км от Херсона.

По данным российских источников, Силам обороны удалось продвинуться к югу от населенного пункта. Впрочем, якобы 7-8 декабря оккупанты усилили артиллерийские обстрелы, заставив украинских защитников отступить на прежние позиции.

Как сообщалось, бывший глава Службы внешней разведки генерал Николай Мало муж рассказал, когда может быть новое наступление ВСУ. По его словам, морская пехота уже активно работает на Херсонском направлении.

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