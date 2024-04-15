Оккупанты сменили командование на юге: аналитики назвали причину

Министерство обороны России уволило командиров общевойскового мотострелкового полка, действовавшего на юге Украины из-за того, что они не смогли отбить районы, утраченные во время контрнаступления Украины летом-осенью 2023 года.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

13 и 14 апреля российские источники сообщили, что российское военное командование уволило командующего 18-й общевойсковой армией Южного военного округа (ПВО), воевавшей под Крынками Херсонской области, генерал-лейтенанта Аркадия Марзоева, а также командующего 70-м мотострелковым полком (42) и мотострелковой дивизией 58-й общевойсковой армии (ОГА), воевавшей под Роботино Запорожской области.

Подразделения 18-й ООС отражали атаки и пытались вытеснить украинские силы с их позиций в восточной (левобережной) Херсонской области с момента создания украинскими силами ограниченного тактического плацдарма в ноябре 2023 года, и потерпели неудачу.

С сентября 2023 года подразделения 70-го мотострелкового полка осуществляли периодические контратаки, чтобы отвоевать территорию в Роботино и его окрестностях, и в результате они понесли потери.

"Минобороны России, вероятно, заменит этих командиров надеясь, что новое руководство будет контролировать захват большей территории вокруг Роботино и Крынок, таким образом позволяя Минобороны России в определенной степени правдоподобно утверждать, что Россия отменила результаты контрнаступления ВСУ", — отметили аналитики.

Напомним, ранее сообщали об увольнении командующего 58-й армией, ведущей ожесточенные бои против ВСУ в Запорожской области, генерала Ивана Попова. В Минобороны РФ обвинили его в измене своим войскам. За несколько дней до этого он посетовал о проблемах на Запорожском направлении.

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