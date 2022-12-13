Оккупанты сменили тактику на Донбассе, но все равно не могут прорвать оборону украинцев — ВСУ

Враг сменил тактику войны на востоке Украины. Теперь захватчики делятся на отдельно штурмующие подгруппы, а другие в это время прикрываются огнем.

В ВСУ рассказали, что россияне сменили тактику на востоке Украины. Это несколько усложняет работу украинским защитникам, но оккупанты все равно не могут прорвать оборону украинцев.

Об этом 13 декабря рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

По его словам, ВСУ вынудили россиян сменить тактику. Череватый говорит, что способ малых групп украинцы используют еще для боев под Киевом.

"Это несколько усложняет нашу работу, но сказать, что они полностью перешли на тактику, которая может переломить ход событий, я бы не сказал. Несмотря на смену тактики, им не удается самое главное – системно прорвать нашу оборону, выйти на оперативное пространство, зайти вглубь нашего Донбасса и продолжать оккупировать нашу территорию", — заявил Череватый.

Он добавил, что сейчас российские наемники с опытом из ЧВК "Вагнер" учат новобранцев базовым элементам тактики боя, использования местности и погоды.

По словам Череватого, сегодня горячей точкой восточного фронта остается Бахмут, где фиксируется наибольшая интенсивность ударов противника и попыток прорвать украинскую оборону. В то же время враг дальше истощает свои запасы боеприпасов 122 и 152 мм. Поэтому оккупанты вынуждены везти их из отдаленных регионов.

"Преимущество врага в снарядах существенно снизилось. Если учитывать точность нашей артиллерии, то мы где-то выходим на паритет. Потому что наши высокоточные системы ежедневно уничтожают российские полевые склады, казармы и средства поражения. Наши артиллеристы более искусны, а с получением более новой техники стали более результативными ", — заметил Череватый.

Напомним, Минобороны Великобритании обнародовало новую карту боевых действий в Украине. Так, самые ожесточенные бои на 13 декабря продолжаются на Донбассе, где российские оккупанты пытаются прорваться сразу на нескольких направлениях.

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