Оккупанты сменили тактику на севере Киевщины и ровняют все Градами, чтобы расчистить себе путь для наступления

Оккупанты сменили тактику на севере Киевщины и ровняют все Градами, чтобы расчистить себе путь для наступления

Но украинские военные уже готовятся их встретить и отогнать за границу

Выжжены дома и уничтожены фермерские хозяйства. Враг беспощадно кроет артилерией северную Киевщину. Несмотря на то, что в некоторых селах до сих пор остаются мирные жители. Грохот снарядов слышен даже днем. Обстрелами оккупанты прикрывают проход своей техники, которая скапливается в одном из сел в окрестностях столицы. В Генштабе говорят, что оккупанты еще будут пытаться прорвать линию обороны наших вооруженных сил на Броварском направлении. Предыдущие попытки армейцы отбили.

Об этом говорится в ТСН.

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Вместо частных усадеб – выжженная земля. Вражеская артиллерия превратила их в пожарище. И так почти в каждом дворе. Люди успели убежать от войны, а пес остался. Он до сих пор охраняет то, что когда-то было домом его хозяев. Четвероногого кормит Надежда, которая приютила еще двух соседских собак. Ту пору под обстрелами, говорит, будет помнить всю жизнь. «Плавилось все, долго горело и в дом пошел снаряд, ударил вверх», – рассказывает женщина.

Последствия видны и на ее доме, теперь он без окон. Поэтому вместе с сестрой живут в крохотном погребе, но из села не едут. Говорят, пока украинские войска здесь — чувствуют себя в безопасности. «Дома ничего не страшно. Нам главное, чтобы ребята на позиции живы были, это цвет нации, и они должны жить», — говорит женщина.

Вражеская артиллерия не стихает на горизонте. Лупят из тяжелого по окрестностям с утра. Армейцы говорят, в последние дни враг сменил тактику – кучно кладет снаряды сначала из реактивных систем залпового огня, а затем из ствольной артиллерии. «После 19-20 начинается плотный обстрел «Градами». Не так, как раньше, а так, 2-3 машины, полными пакетами. То есть, довольно плотно начали работать», — говорят бойцы.

Оккупанты скопились в соседнем селе, всего в 10 километрах отсюда. Их технику плотно прикрывает лес, из которого и стряпают по мирным домам. Беспощадно расстреливают дома, чтобы расчистить себе путь для наступления, говорят армейцы. О неудачной попытке свидетельствует сожженная техника, пытавшаяся прорваться в село. Эта сожженная бронемашина врага – дело рук Андрея. Он попал ее из ручного гранатомета, да еще и подбил танк. «Постреляли здесь, повоевали. Почти весь день здесь перестреливались. Один танк только вошел, другие здесь пали», – говорит боец.

Андрей хорошо разбирается в уничтожении врага, на войне уже 8 лет. Вместе с братом, который сейчас защищает Мариуполь, они не слышались с ним уже неделю. Так что и не успел сообщить, что за бой с оккупантом ему президент присвоил орден "За мужество". Но кто их считает, шутит Андрей, потому что главная награда – Победа.

«Скорее бы уже вперед. Повыбивать их за границу и ребятам на Донбасс помогать», — говорит Андрей.

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